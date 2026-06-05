Швеція може передати Україні заарештований танкер російського тіньового флоту.

Відповідне рішення ухвалив окружний суд шведського міста Істада.

Суховантаж Caffa, затриманий владою Швеції ще в березні цього року в Балтійському морі за підозрою у приналежності до «тіньового флоту» Росії, буде передано Україні. Відповідне рішення ухвалив окружний суд шведського міста Істада у четвер, четвертого червня. Про це повідомила шведська газета Dagens Nyheter.

Суд погодився з доказом державного обвинувачення, що арешт, накладений шведською владою на судно після звернення української сторони, обґрунтований і умови для передачі судна Україні дотримані. «Окружний суд дійшов того ж висновку, що і ми, і я вважаю це задовільним», – прокоментував рішення суду в Істаді прокурор Гокан Ларссон (Håkan Larsson).

Генпрокурор України Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі назвав це рішення першим випадком, коли іноземний суд на запит української сторони «затвердив арешт судна, пов'язаного з вивезенням української продукції» з окупованих територій. Українська влада вважає, що судно Caffa влітку 2025 року перевозило зерно з окупованого Севастополя до сирійського порту Тартус. За даними Кравченка, для приховування цієї діяльності використовувалася схема з фальшивою реєстрацією.

Запит на видачу Caffa було надіслано владі Швеції 12 березня. Офіс генпрокурора України просив провести на судні обшук, допитати його капітана та екіпаж, а також накласти на Caffa арешт. За словами Гокана Ларссона, остаточно питання про передачу судна Україні буде вирішено до кінця червня. «Протилежна сторона має три тижні на оскарження, перш ніж рішення набуде законної сили», – сказав прокурор.