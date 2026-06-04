Нафта Brent подешевшала до $96,18 за барель.

Експерти пояснюють падіння цін оптимізмом з приводу евентуального врегулювання близькосхідного конфлікту

Ціни на нафту на світових сировинних біржах у четвер, четвертого червня, почали стрімко падати. Про це повідомляє інформаційна аuенція Bloomberg. Інвестори вважають останні геополітичні новини оптимістичними.

Так серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,63 (1,67%) – до $96,18 за барель. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на біржі NYMEX на $1,33 (1,39%) – до $94,69 за барель.

Хоча ще днем раніше нафта Brent подорожчала на 1,89%, WTI – на 2,41%.

Експерти пояснюють здешевіння нафти оптимізмом з приводу евентуального врегулювання близькосхідного конфлікту, який зріс після повідомлень Державного департаменту США про те, що Ізраїль і Ліван домовилися про дотримання режиму припинення вогню за підсумками перемовин у Вашинґтоні.

«Іран наполягає на припиненні ізраїльської агресії щодо Лівану, маючи на увазі "Хезболлу", і в цьому напрямку, схоже, справді стався прорив», – написав аналітик PVM Oil Джон Еванс (John Evans).

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що наразі задоволений ходом переговорів з Іраном. Розмірковуючи про шанси на укладення угоди, господар Білого дому не відкинув як позитивного, так і негативного варіанту розвитку подій. «Можливо, нічого не буде. А може, все буде успішно, і тоді є шанси на успіх до кінця цього тижня», – сказав він.

Однак ця двозначність формулювань Трампа не врятували нафтові ціни від падіння. «Я думаю, що ринок загалом захопився ідеєю, що ми дуже близько до угоди», – сказав Ґрегорі Брю (Gregory Brew), геополітичний аналітик Eurasia Group.

Водночас аналітики банку ING вважають, що підвищувальні ризики для цін на нафту зберігатимуться навіть у разі відновлення постачання з Перської затоки. Вони наголошують на значному скороченні світових резервів нафти, які виконували в останні місяці функцію подушки безпеки для нафтового ринку. «Навіть якщо ми побачимо швидке відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, відновлення поставок буде повільним та поступовим. Резерви, ймовірно, продовжать зменшуватися і в третьому кварталі. До тих пір, поки не відбудеться повної нормалізації регіональних потоків нафти, ринок буде схильний до різких коливань цін», – пишуть експерти банку.