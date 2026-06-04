Львівський хор «Гомін» у світовому турі зібрав 11 млн грн на ЗСУ.

Львівський хор «Гомін» Львівського органного залу під час масштабних гастролей містами Європи, США та Канади зібрав 11 млн грн на потреби Збройних сил України.

 

 

У рамках світового туру, який тривав 8 місяців, хор «Гомін» дав 40 концертів. За словами співдиректора Львівського органного залу Тараса Демка, під час цього туру близько 10% слухачів були іноземцями, частина з яких не знає української мови. Однак основна частина публіки – представники української діаспори, які приїжджали на концерти родинами й цілими громадами. Гроші, які вдалося зібрати під час концертів, львівський хор направить на підтримку спецпідрозділу ГУР МО України «Артан».

 

«Цей світовий тур – особлива сторінка в історії нашого колективу, адже тисячі людей по всьому світу відкривали для себе красу української музики. Позаду понад 40 концертів, багато країн, тисячі кілометрів дороги та неймовірна кількість зустрічей. Одна з місій хору – дарувати натхнення, заряджати людей емоціями та показувати світові українську культуру», – каже директор Львівського органного залу Іван Остапович.

 

 

Як зазначив керівник хору Вадим Яценко, «Гомін» загалом дав уже 296 концертів, під час яких вдалося зібрати близько 37 млн грн на ЗСУ.

 

«Це справді унікальний випадок в історії української культури, коли одна програма та один колектив змогли зібрати таку кількість людей, проїхати стільки кілометрів та виступити на найрізноманітніших сценах України, Європи та Північної Америки. Ми дуже пишаємося тим, що вдалося зробити за цей час», – говорить Вадим Яценко.

 

 

Під час туру хор працював над новою програмою, тепер «Гомін» розпочинає новий всеукраїнський тур з програмою українських ретро-пісень «Цей хор, це хор мені щоночі сниться 2.0». У рамках цього туру хор виступатиме не лише у великих обласних центрах, а й у містах, де колектив ще не виступав.


 

04.06.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Про вірш “Прованс в Листопаді”
Михайло Сеньків
Що ж насправді спричинило цей каскад метаморфоз, буйство екзистенції та ренесансний пароксизм. Де ця точка, що переписала сумну, меланхолійну історію, котра заповідалася на самому початку?
04.06.26 | | Штука
Артспільнота STRILCIV 5
У серці Львова за кураторства Вікторії Бурлаки відкрилась нова мистецька галерея. Зі скромною назвою STRILCIV 5, що відповідає розташуванню простору експериментального мистецтва – вулиця Січових Стрільців, 5.
03.06.26 | | Штука
Перший «Roth-Fest» у Бродах
Мистецький фестиваль «Roth-Fest / Рот-Фест» вперше відбудеться 7 червня у Бродах та має на меті стати важливою подією на культурній мапі не лише в контексті міста, а й частиною культурного ландшафту всієї країни.
03.06.26 | | Штука
Історія і фінанси
Юрко ТИМЧУК
Трудові книжки мусять оцифруватися, невитрачені гроші з «Національного кешбеку» – повернутися в бюджет. Чекаємо мільярди від ЄС загалом і капостей від його членів зокрема
02.06.26 | | Україна
«Українські скрипкові мініатюри» у виконанні молоді
Концерт скрипкової музики «Українські скрипкові мініатюри» за участю студентів Львівської національної музичної академії ім.Миколи Лисенка класу професорки Орести Когут-Ванькович відбудеться 7 червня об 11.30 у Львові.
02.06.26 | | Штука
Сівар
Майкл Мишкало
Залишається хіба що давня знимка, на якій ти бачиш людей, які тепер залишилися спогадом. І запах – так, той запах шувару-сівару, який щойно зрізали і постелили на підлогу в хаті...
02.06.26 | | Дискурси
Там, де забороняли українську
У німецькому курортному містечку Бад-Емс 30 травня відбувся міжнародний меморіальний захід, присвячений 150-річчю Емського указу — одного з найжорсткіших документів Російської імперії, спрямованих проти української мови та культури.
02.06.26 | | Штука
Від  світових прем'єр до світлових шоу
Червень у Львівському органному залі – це 59 способів зробити початок літа незабутнім. Упродовж місяця звучатимуть орган, симфонічний оркестр, фортепіано, скрипка, віолончель і хор.
01.06.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.