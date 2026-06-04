Львівський хор «Гомін» у світовому турі зібрав 11 млн грн на ЗСУ.

Львівський хор «Гомін» Львівського органного залу під час масштабних гастролей містами Європи, США та Канади зібрав 11 млн грн на потреби Збройних сил України.

У рамках світового туру, який тривав 8 місяців, хор «Гомін» дав 40 концертів. За словами співдиректора Львівського органного залу Тараса Демка, під час цього туру близько 10% слухачів були іноземцями, частина з яких не знає української мови. Однак основна частина публіки – представники української діаспори, які приїжджали на концерти родинами й цілими громадами. Гроші, які вдалося зібрати під час концертів, львівський хор направить на підтримку спецпідрозділу ГУР МО України «Артан».

«Цей світовий тур – особлива сторінка в історії нашого колективу, адже тисячі людей по всьому світу відкривали для себе красу української музики. Позаду понад 40 концертів, багато країн, тисячі кілометрів дороги та неймовірна кількість зустрічей. Одна з місій хору – дарувати натхнення, заряджати людей емоціями та показувати світові українську культуру», – каже директор Львівського органного залу Іван Остапович.

Як зазначив керівник хору Вадим Яценко, «Гомін» загалом дав уже 296 концертів, під час яких вдалося зібрати близько 37 млн грн на ЗСУ.

«Це справді унікальний випадок в історії української культури, коли одна програма та один колектив змогли зібрати таку кількість людей, проїхати стільки кілометрів та виступити на найрізноманітніших сценах України, Європи та Північної Америки. Ми дуже пишаємося тим, що вдалося зробити за цей час», – говорить Вадим Яценко.

Під час туру хор працював над новою програмою, тепер «Гомін» розпочинає новий всеукраїнський тур з програмою українських ретро-пісень «Цей хор, це хор мені щоночі сниться 2.0». У рамках цього туру хор виступатиме не лише у великих обласних центрах, а й у містах, де колектив ще не виступав.



