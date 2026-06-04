До Львівського історичного музею передали десятки археологічних знахідок.

Колекцію поповнили предмети, виявлені під час археологічних розкопок у Тернопільській області. Після опрацювання та дослідження вони стануть частиною музейної експозиції. Про це повідомили на fb-сторінці Львівського історичного музею.

Лунниці. Бронза. Культура Ґава-Голігради.

Археологічна колекція Львівського історичного музею поповнилася новими скарбами. Нещодавно, завдяки багаторічній співпраці з Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича до музейної збірки було прийнято десятки цінних предметів – від артефактів Трипільської культури до скарбу бронзових предметів Голіградської культури.

Серед нових надходжень:

- мідне долото та фрагменти кераміки Трипільської культури (VI-III тис. до н.е.)

- бронзовий браслет та фрагменти кераміки культури Ноа (XVI—XII ст. до н. е.)

- скарб бронзових предметів Голіградської культури (XII—VII ст. до н. е.)

Браслет. Бронза. Культура Ноа.

Зазначається, що ці артефакти здобуті під час розкопок у селах Копичинці, Котівка, Сухостав, Кобиловолоки Тернопільської області.

Згодом, після детального опису та дослідження, предмети стануть частиною експозиції.