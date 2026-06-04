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Навчання без міркування даремне, а міркування без навчання – небезпечне
Конфуцій
До теми
Про вірш “Прованс в Листопаді”
Михайло Сеньків
Що ж насправді спричинило цей каскад метаморфоз, буйство екзистенції та ренесансний пароксизм. Де ця точка, що переписала сумну, меланхолійну історію, котра заповідалася на самому початку?
04.06.26
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Штука
Артспільнота STRILCIV 5
У серці Львова за кураторства Вікторії Бурлаки відкрилась нова мистецька галерея. Зі скромною назвою STRILCIV 5, що відповідає розташуванню простору експериментального мистецтва – вулиця Січових Стрільців, 5.
03.06.26
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Штука
Перший «Roth-Fest» у Бродах
Мистецький фестиваль «Roth-Fest / Рот-Фест» вперше відбудеться 7 червня у Бродах та має на меті стати важливою подією на культурній мапі не лише в контексті міста, а й частиною культурного ландшафту всієї країни.
03.06.26
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Штука
Історія і фінанси
Юрко ТИМЧУК
Трудові книжки мусять оцифруватися, невитрачені гроші з «Національного кешбеку» – повернутися в бюджет. Чекаємо мільярди від ЄС загалом і капостей від його членів зокрема
02.06.26
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Україна
«Українські скрипкові мініатюри» у виконанні молоді
Концерт скрипкової музики «Українські скрипкові мініатюри» за участю студентів Львівської національної музичної академії ім.Миколи Лисенка класу професорки Орести Когут-Ванькович відбудеться 7 червня об 11.30 у Львові.
02.06.26
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Штука
Сівар
Майкл Мишкало
Залишається хіба що давня знимка, на якій ти бачиш людей, які тепер залишилися спогадом. І запах – так, той запах шувару-сівару, який щойно зрізали і постелили на підлогу в хаті...
02.06.26
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Дискурси
Там, де забороняли українську
У німецькому курортному містечку Бад-Емс 30 травня відбувся міжнародний меморіальний захід, присвячений 150-річчю Емського указу — одного з найжорсткіших документів Російської імперії, спрямованих проти української мови та культури.
02.06.26
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Штука
Від світових прем'єр до світлових шоу
Червень у Львівському органному залі – це 59 способів зробити початок літа незабутнім. Упродовж місяця звучатимуть орган, симфонічний оркестр, фортепіано, скрипка, віолончель і хор.
01.06.26
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Штука