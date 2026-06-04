1562-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 У ніч на 4 червня (з 18:00 3 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл., 293 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:00,протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (90%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1991 із 2163 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

350,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

142,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1399,1% артилерійських систем (з них 12,6% за минулий тиждень),

163,1% РСЗВ (з них 2,0% за минулий тиждень),

99,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Державний секретар США Марко Рубіо заявив підкомітету Сенату в середу, що "досить скоро" будуть новини про $400 млн США, схвалених Конгресом на війну в Україні, але відкладених у міністерстві оборони.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних ударів (випустивши три ракети) та 74 авіаційних ударів, зокрема скинувши 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10221 дрон-камікадзе та здійснили 3435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 57 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Линове, Бачівськ та Слобода Сумської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об’єкт. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, а також здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 спробу загарбників просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев'ятнадцять спроб окупантів просунутися в районах Рай-Олександрівки, Калеників, Різниківки, Кривої Луки та Закітного. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дванадцять атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора в районах Вільного, Кучерового Яру, Котлиного, Сергіївки, Василівки, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного. На Олександрівському напрямку противник чотирнадцять разів намагався просуватись в районах Вороного, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Затишшя та Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Степового, Кам’янського та Степногірська. На Придніпровському напрямку наступальних дій з боку окупантів не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становлять 1300 осіб. Крім того, Сили оборони знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, чотирнадцять наземних робототехнічних комплексів, 2111 безпілотних літальних апаратів, 396 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• На Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі російська ультранаціоналістична спільнота представила екстремальні та нереалістичні сценарії воєнного та геополітичного майбутнього Росії, які, ймовірно, дещо відрізняються від позиції Кремля.

• У перший день роботи форуму українські війська завдали серії ударів на великі відстані по російських військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі в Санкт-Петербурзі.

• Російські офіційні особи останнім часом все частіше використовують українські удари по цивільних об’єктах як нібито привід для виправдання руйнівних ударів по Україні під виглядом відплати.