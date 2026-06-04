Угорщина заявила про готовність зняти вето з перемовин про вступ України до ЄУ.

Петер Мадяр оголосив про досягнення угоди з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

 

 

Новий уряд Угорщини оголосив про скасування вета попереднього прем'єр-міністра Віктор Орбан на проведення перемовин Європейської Унії з Україною щодо набуття повноправного членства. Про це повідомив угорський інформаційний портал hvg з покликом на заяву, яка пролунала в середу ввечері, третього червня, на зустрічі амбасадорів ЄУ. Орбан блокував офіційний початок переговорів про вступ України майже два роки.

 

Одночасно прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про угоду з Києвом щодо прав угорської меншини в Україні. «У мене чудові новини. За три тижні нам вдалося досягти того, чого Віктор Орбан та його команда не змогли за 10 років. Ми досягли всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. З великим задоволенням повідомляю, за день до Дня національної єдності, що уряд України зобов’язався найближчим часом імплементувати узгоджені заходи у свою правову систему, і завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше», – написав Петер Мадяр на своїй сторінці у Facebook з Парижа, де він перебуває з робочим візитом.

 

Кіпр, який зараз головує у Раді Європейської Унії, оголосив про початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера в рамках вступу України та Молдови до ЄУ. «Ця подія знаменує собою важливу віху на їхньому (Україні та Молдові – ред.) шляху до європейської інтеграції і є яскравим свідченням єдності та рішучості ЄУ. Найближчими днями ми продовжимо цілеспрямовано працювати над завершенням обговорень у Раді з метою офіційного відкриття перемовин щодо даного кластеру», – йдеться в твіті на офіційній сторінці головування Кіпру в Раді ЄУ.

 

Київ та Брюссель неофіційно, на рівні експертів, відкрили всі переговорні кластери щодо вступу України до Євроунії ще в середині березня. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше запевняв, що Україна буде головним пріоритетом під час головування Кіпру у Раді ЄУ.

04.06.2026

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