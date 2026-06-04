Генасамблея ООН обрала п'ять нових непостійних членів Ради безпеки ООН.

Німеччина вперше не пройшла відбір на місце непостійного члена РБ ООН.

Австрія, Зімбабве, Киргизстан, Португалія, а також Тринідад і Тобаго стали новими непостійними членами Ради Безпеки ООН. Німеччина вперше зазнала фіаско під час балотування до РБ ООН. Про це повідомила газета Die Welt з покликом на інформацію пресслужби ООН.

«Набравши більшість у дві третини голосів – 128, Киргизстан отримав місце від Азійсько-Тихоокеанської групи», – йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті ООН. Киргизстан змагався за місце в РБ ООН з Філіппінами та зміг перемогти за підсумками третього раунду голосування на Генеральній Асамблеї ООН.

Раніше місця непостійних членів у РБ ООН отримали Австрія, Португалія, Зімбабве, а також Тринідад і Тобаго. Вказані п'ять країн змінять Данію, Грецію, Пакистан, Панаму та Сомалі, терміни повноважень яких закінчуються наприкінці 2026 року.

Німеччина ж зазнала поразки в балотуванні й не була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2027-2028 роки. За підсумками таємного голосування на сесії Генасамблеї ООН у середу, третього червня, Португалія (134 голоси зі 190) та Австрія (131 голос) випередили ФРН (104 голоси). Тож саме вони займуть місця у ґреміумі від Європи.

Як зазначають міжнародні оглядачі, Німеччина вперше не пройшла відбір на Генасамблеї на місце непостійного члена. До цього вона шість разів входила до РБ ООН. Їй не допомогло навіть те, що на актуальному засідання ГА ООН головувала, ексміністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок (Annalena Baerbock). І до 2024 року Німеччина була другим за величиною платником внесків до бюджету ООН.

Непостійні члени Ради Безпеки ООН – це 10 держав, які входять до РБ ООН на тимчасовій основі та беруть участь в ухваленні рішень з питань миру та безпеки, але не мають права вето. Загалом у РБ ООН 15 членів, п'ять з них постійні і мають право вето: Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.