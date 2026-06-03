Фінляндія конфіскувала російських активів на 3,7 млн ​​євро.

Вони будуть передані «Нафтогазу» як погашення заборгованості Росії.

 

 

Влада Фінляндії з початку 2026 року конфіскувала близько 3,7 млн ​​євро, виділених Росією на фінансування програми прикордонної співпраці з Європейською Унією. Про це повідомила фінська телерадіокомпанія Yle з покликом на фінську Службу примусового виконання. За її даними, російські кошти конфісковано за заявою української державної компанії «Нафтогаз» та її дочірніх підприємств.

 

Як подає Yle, йдеться про кошти проєкту, який спочатку мав на меті підтримати економічний розвиток у прикордонних регіонах Росії та Фінляндії. Москва внесла до проєкту 3,7 млн євро ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Після 2022 року програма була припинена, гроші залишилися у Фінляндії.

 

Претензії «Нафтогазу» базуються на рішенні арбітражного суду в Ґаазі, який у 2023 році зобов'язав владу РФ виплатити українській стороні п’ять мільярдів доларів за майно компанії в анексованому Криму. Оскільки Москва відмовилася виконувати це рішення, «Нафтогаз» вимагає примусового стягнення коштів Росії за рахунок її активів за кордоном.

 

Раніше Фінляндія вже заарештовувала десятки російських активів на вимогу «Нафтогазу» на суму щонайменше 40 млн євро. У минулому це стосувалося об'єктів нерухомості. Наприклад, у 2023 році влада країни заарештувала землю та будівлі Російського центру науки та культури.

 

Ще у 2019 році Кремль заявив, що відмовляється визнавати юрисдикцію Ґаазького арбітражного суду з питання майна «Нафтогазу» в Криму. МЗС РФ неодноразово заявляло, що вважає дії фінської влади протиправними, і погрожувало Гельсінкі заходами у відповідь.

 

03.06.2026

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