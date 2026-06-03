Фехтувальникам з Росії та Білорусі дозволили виступати з гімном і прапором.

Зняття обмежень стосується і спортсменів, і офіційних осіб.

Міжнародна федерація фехтування (Federation internationale d'escrime – FIE) дозволила представникам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних турнірах з гімнами й прапорами своїх держав. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію, опубліковану на офіційному сайті FIE. Зняття обмежень стосується і спортсменів, і офіційних осіб.

«Спортсмени та офіційні особи з білоруськими або російськими паспортами будуть допущені до участі у всіх індивідуальних та командних змаганнях FIE під своїми національними абревіатурами, у формі, з прапорами та під своїми гімнами», – повідомляє FIE.

Таке рішення виконком FIE пояснив «прихильністю до принципів недискримінації, рівноправності та універсальності спорту». Тож представники Росії та Білорусі зможуть виступати у всіх індивідуальних та командних турнірах, починаючи з чемпіонату світу в Гонконгу, який відбудеться цьогоріч 22–30 липня.

Рішенню FIE передувала рекомендаційна заява виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про повне відновлення статусу спортсменів з Білорусі. МОК також пообіцяв незабаром порушити питання про повноцінне повернення представників Росії на міжнародні змагання.

Нагадаємо, що FIE тимчасово усунула російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях під своєю егідою в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Навесні 2023 року їм дозволили брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

FIE стала шостою федерацією олімпійських видів спорту, що дозволила росіянам виступати на міжнародних турнірах під національним прапором. Раніше таке рішення ухвалили федерації з дзюдо, тхеквондо, водних видів спорту, спортивної боротьби та гімнастики.