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Ганна Криволап
Ганна Криволап. Серія «Динаміка бароко. Діалог»
Середа, Червень 3, 2026 - 09:45
До теми
«Українські скрипкові мініатюри» у виконанні молоді
Концерт скрипкової музики «Українські скрипкові мініатюри» за участю студентів Львівської національної музичної академії ім.Миколи Лисенка класу професорки Орести Когут-Ванькович відбудеться 7 червня об 11.30 у Львові.
02.06.26
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Штука
Від світових прем'єр до світлових шоу
Червень у Львівському органному залі – це 59 способів зробити початок літа незабутнім. Упродовж місяця звучатимуть орган, симфонічний оркестр, фортепіано, скрипка, віолончель і хор.
01.06.26
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Штука
В пошуках себе: Осип Букшований
Андрій Бойда
Постать, котру можна любити чи не любити, зрозуміти чи не розуміти за його політичні погляди або вибори. У кожної долі є свій початок і свій кінець
01.06.26
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Минуле
Музейне літо з музикою
Від рання до пізнього вечора: червень у Музеї Соломії Крушельницької буде наповнений камерною музикою, тематичними екскурсіями, прогулянками Львовом та особливими атмосферними подіями.
31.05.26
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Штука
Два пантеони
Віталій Портников
Про нашу здатність до вдячної пам’яті – пам’яті про тих, хто мріяв і боровся за незалежну Україну, і пам’яті про тих, хто присвятив своє життя українському народові як такому
31.05.26
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Дискурси
Поміж
Наталія Кіх
Те з нас, що залишилося там, і те, що опісля – зовсім інше. А все найцікавіше, аж подеколи фаустіанське, трапляється зазвичай поміж.
30.05.26
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Дискурси
Панно «Збір винограду» в Jam Factory Art Center
Унікальний твір монументального мистецтва — відреставроване керамічне панно «Збір винограду» Григорія Кічули та Ярослава Шеремети з фасаду винзаводу на Погулянці відкриють 6 червня о 12:00 на території інституції сучасного мистецтва у Львові Jam Factory Art Center.
30.05.26
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Штука
Достатньо ліквідувати лідера/ів?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чому вбивство аятоли Алі Хамененеї не призвело до падіння Іранського режиму? Бо старі, масштабні, інституціоналізовані структури не так просто зруйнувати шляхом простого усунення керівництва.
29.05.26
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У світі