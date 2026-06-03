1561-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:40 Норвегія готова постачати Україні засоби протиповітряної оборони, повідомив Зеленський за підсумками розмови з норвезьким премʼєр-міністром Гаром Йонасом Стере.

"Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз."

17:05 Угорщина більше не блокуватиме Європейський фонд миру, який відшкодовує країнам-членам ЄС близько 40% вартості озброєння, яке вони надсилають до України зі своїх власних запасів, пише Суспільне з посиланням на джерела.

16:30 11 європейських країн вимагають блокування видачі шенгенських віз для росіян, пише RMF FM з посиланням на джерела. Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, що не входять до ЄС, вимагають від Європейської комісії термінового блокування видачі шенгенських віз для росіян.

15:55 Разом з генсеком НАТО Марком Рютте до Києва прибули члени Північноатлантичної ради – представники усіх 32 країн-членів НАТО, повідомив Зеленський.

15:20 Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбудеться цього місяця у Франції, пише Politico з посиланням на джерела.

14:45 Підрозділи Сил оборони України уразили корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий" на базі Балтійського флоту Військово-морських сил РФ у Кронштадті, повідомляє Генштаб ЗСУ.

14:10 Зеленський заявив, що Україна має домовленість "на найвищому політичному рівні" про придбання ЗРК Patriot, але очікування реалізації затягнулося".

13:35 США та Іран обмінялися ударами на Близькому Сході на тлі паузи у перемовинах про припинення війни, пише BBC. Американські військові заявили про удар по іранському пункту управління на острові Кешм у відповідь на іранські ракетні атаки, тоді як Іран повідомив про обстріли американських баз і суден.

13:00 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав до Києва з неанонсованим візитом, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

12:25 Зеленський повідомив про ураження Петербурзького нафтового термінала. За словами президента, від державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів.

"Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії."

11:50 США не знімуть санкції з Ірану лише за відкриття Ормузької протоки, заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, будь-яке послаблення санкцій залежить від поступок Тегерана щодо ядерної програми.

11:15 Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері безпілотних систем, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

10:40 Вашингтон хотів би скасувати винятки з нафтових санкцій проти Росії найближчим часом, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, що мають на меті розширити глобальні поставки."

10:05 У ніч на 3 червня (з 18:00 2 червня) противник атакував 198 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (96%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1865 із 2017 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

350,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

142,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1396,7% артилерійських систем (з них 11,0% за минулий тиждень),

162,7% РСЗВ (з них 1,8% за минулий тиждень),

99,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ, заявив президент Володимир Зеленський. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто воєнних цілей на Кронштадтській базі. Ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів-камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи, п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка. На Лиманському напрямку ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль. На Слов’янському напрямку противник штурмував 20 разів у районах Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Шевченко, Дорожнє. На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, у районах Вороного, Тернового та в бік Калинівського. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 44 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Щербаки. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, сім бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, три засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 40 ракет, 1853 безпілотні літальні апарати, 437 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 1 на 2 червня російські війська здійснили чергову серію руйнівних ударів безпілотниками та ракетами по Україні, зосередивши основний вогонь на Києві. В результаті російських ударів загинуло щонайменше 22 цивільні особи та щонайменше 130 були поранені.

• Удари Росії в ніч з 1 на 2 червня є частиною ескалації російських ударів по Києву, спрямованої на те, щоб скористатися нестачею перехоплювачів Patriot і відвернути увагу від нездатності Росії захистити свої тили від українських ударів великої дальності, а також від своїх невдач на полі бою.