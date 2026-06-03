Трамп призначив керівником розвідки голову іпотечної аґенції Білла Пулте.

Він не має жодного досвіду роботи в спецслужбах.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок, другого червня, оголосив про призначення  38-річного підприємця у сфері нерухомості Білла Пулте (Bill Pulte), який не має жодного досвіду роботи в спецслужбах, виконувачем обов'язків керівника Національної розвідки. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трампа у соцмережі Truth Social.

 

«Я призначаю директора Федеральної аґенції з фінансування житла Білла Пулте на посаду виконувача обов'язків директора Національної розвідки. Він має великий досвід у найчутливіших сферах, які стосуються США – безпеки та міцності ринків», – зазначив Трамп.

 

Білл Пулте народився 1988 року, він бізнесмен у сфері будівництва та інвестицій, також відомий як блогер та коментатор, прихильник політики Трампа. Пулте обіймає посаду голови житлової аґенції з 2025 року і займається роботою компаній Fannie Mae і Freddie Mac, що спеціалізуються на іпотечному кредитуванні під гарантії уряду США.

 

Деякі американські ЗМІ називають Пулте «ланцюговим псом Трампа» через його публічні нападки на політичних опонентів господаря Білого дому. Зокрема, він звинуватив генпрокурорку штату Нью-Йорк Летицію Джеймс (Letitia James) у шахрайстві при подачі заявки на іпотечний кредит після того, як та ініціювала розслідування проти Трампа. Аналогічні звинувачення в шахрайстві Пулте висунув проти членкині Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук (Lisa Cook), звільнення якої вимагав Трамп.

 

Як підкреслив Трамп, Пулте поєднуватиме свою нинішню посаду та керівництво національною розвідкою. Для призначення головою національної розвідки Пулті необхідно буде схвалення Сенату. Проте Пулте може обіймати посаду до 210 днів без затвердження Сенатом. Цей термін дозволить йому залишатися на посаді до проміжних виборів у листопаді, на яких, згідно з прогнозами, республіканці можуть зазнати болісної поразки.

 

Нагадаємо, що 22 травня подала до демісії попередня директорка Національної розвідки США Тулсі Ґаббард (Tulsi Gabbard), заявивши, що йде за сімейними обставинами – її чоловік важко хворий.

03.06.2026

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