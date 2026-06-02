Історія і фінанси

У червні трудові книжки співвітчизників мусять бути оцифровані, а не витрачені гроші з «Національного кешбеку» повернуться в державний бюджет. Паралельно чекатимемо мільярди умовних одиниць від ЄС загалом і дрібних капостей від його членів зокрема. Огляд подій тижня в Україні.

Гроші тижня

Протягом одного дня Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у 90 мільярдів євро і меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту, а Рада ЄС схвалила сьомий транш фінансової допомоги Україні на 2,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Щоб отримати гроші, Україна зобов’язалась не скасовувати вже вжиті заходи в рамках кредитів від ЄС та МВФ, підтримувати ефективні демократичні механізми і незалежність Національного банку.

У посполитих найбільший резонанс викликали пільги з оподаткування міжнародних посилок, оподаткування доходів через цифрові платформи і посилення інтересу держави до діяльності ФОПів. Пільги таки скасують, а «цифрові» доходи таки оподатковуватимуть, функціонування фізичних осіб – підприємців зазнає змін, але як це буде реалізовано, поки що можна лише припускати.

На важливий момент звернув увагу міністр фінансів України. За словами Сергія Марченка, угода передбачає обмежене право вимоги за цим кредитом, тобто Україна виплачуватиме позику лише у разі отримання репарацій від РФ. Але якщо ми не виконаємо заданих вимог, то нових траншів не отримаємо.

Проєкт тижня

Завдяки дев’яностомільярдному кредиту від Євросоюзу Верховна Рада змогла дуже оперативно ухвалити у першому читанні проєкт змін до державного бюджету на 2026 рік. Розраховуючи, що в поточному році Україна має отримати 45 мільярдів євро (перші європейські гроші мають зайти в Україну вже в червні), парламентарі відкоригували головний кошторис країни на 1,56 трильйона гривень і вирахували, що доходи держбюджету зростуть на понад 2,2 трильйона гривень.

У Верховній Раді і Кабінеті Міністрів планують, що 31,8 мільярда євро підуть на оборону (37 трильйонів гривень скерують на розвиток озброєння, 174,3 мільярда гривень піде на зарплати для військових, 14,6 мільярдів гривень – резерв для сектора оборони); 13,2 мільярда євро будуть використані на покриття дефіциту бюджету; по 40 мільярдів гривень підуть на підготовку до осінньо-зимового періоду (включно з захистом енергетики) і в резервний фонд.

Числа з багатьма нулями додають стриманого оптимізму, а червень покаже, наскільки позитивні сподівання відповідають дійсності.

Сусіди тижня

Блокувати митні переходи на кордоні України та Польщі вже стало моветоном. До такого висновку дійшли поляки – і претензії до українців вивели на новий рівень. Тепер екзальтовані фермери вагонів з українськи збіжжям не перевертають, а протистояння перемістилося в найвищі кабінети.

Почалося все з того, що президент Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. В Указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання підрозділом покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Цілковито внутрішня українська справа не на жарт зворохобила польське керівництво, і заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький мав зустріч з послом України у Варшаві Василем Боднаром, якому висловив протест – бо, на думку польського дипломата, цей крок є болючим для його співвітчизників.

Лише замміністром справа не обмежилася – президент Польщі Кароль Навроцький заявив: «8 червня відбудеться засідання капітули ордена Білого Орла. Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського».

Найвищу нагороду Польщі український лідер отримав 5 квітня 2023 року від тогочасного президента Польщі Анджея Дуди. Чинний президент сусідньої країни тепер стверджує, що присвоївши українському підрозділу найменування на честь Героїв УПА, Зеленський «надав російській пропаганді чудовий матеріал і чимало підживлення». Чому до такого висновку дійшов Навроцький, знає тільки він сам, а згадані російські пропагандисти тішаться не від того, як тепер називається український військовий підрозділ, а від нового міжнародного скандальчику, що виник на рівному місці.

Епістола тижня

Трамп вчергове похвалився, що є абсолютно здоровим за всіма параметрами, і Зеленський йому майже повірив та написав листа. Позаяк повної довіри в українського президента до американського колеги нема, то продублювати своє послання за океан Володимир Олександрович вирішив ще й американським конгресменам. Зі сподіванням, що і в законодавчому органі не зачаїлася примара дислексії.

Оприлюднювати зміст листа чомусь вирішили не Офіс президента України, а видання Kyiv Independent і журналіст видання Axios Барак Равід. В результаті ми взнали, що Дональда Фредовича повідомляють про критичну нестачу систем протиповітряної оборони в України, тому Зеленський попросив «допомогти забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи, щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки».

Американської реакції на лист Зеленського поки що не оприлюднено. Можливо, заокеанські партнери витримують драматичну паузу – можливо, з дислексією в тих краях таки справжні проблеми.