За твердженням ФСБ, на телефонах російських чиновників стояли шпигунські програми.

Нібито за допомогою «шпигунського ПЗ» іноземні спецслужби прослуховували розмови російських високопосадовців.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що розкрила «широкомасштабну акцію іноземних спецслужб» щодо встановлення «шкідливого програмного забезпечення» на телефони високопоставлених російських держслужбовців. Про це повідомила інформаційна агенція Interfax з покликом на заяву Центру громадських зв'язків ФСБ.

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації розкрито та задокументовано широкомасштабну акцію іноземних спецслужб щодо впровадження та застосування на мобільних засобах комунікації високопоставлених російських службовців шкідливого програмного забезпечення», – заявили у спецслужбі у вівторок, другого червня.

За твердженням ФСБ, шкідливе ПЗ використовувалося «для зняття наявних даних, прослуховування переговорів, що ведуться, а також негласного акустичного і відеоконтролю обстановки поблизу електронних пристроїв, спрямованого на отримання чутливої ​​інформації».

«З використанням технічних можливостей великих міжнародних IT-корпорацій за допомогою використання засобів мобільного зв'язку представниками іноземних спецслужб здійснювалося приховане несанкціоноване зняття різноманітної інформації з пристроїв об'єктів кібератаки», – йдеться в заяві ФСБ.

На відео, опублікуваному російською спецслужбою, один зі співробітників ФСБ розповідає, що «спочатку [західні] спецслужби зламують пристрій, а після збору компромату жертви стеження системно потрапляють у списки санкцій США та Євроунії». За його словами, розслідування встановило, що «це багаторівнева операція з далекосяжними наслідками».

Слідчим управлінням ФСБ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 272 (неправомірний доступ до комп'ютерної інформації) та ст. 273 (створення, використання та поширення шкідливих комп'ютерних програм) КК РФ. У спецслужбі не розкрили інших подробиць.