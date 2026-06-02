Трамп нецензурно висварив Нетаньягу.

Американського президента обурило те, що ізраїльське керівництво своїми агресивними діями в Лівані зриває перемир'я на Близькому Сході.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нецензурно висварив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в телефонній розмові. Про це повідомило американське видання Axios з покликом на джерела в Білому домі. Американського президента обурило те, що ізраїльське керівництво своїми діями зриває перемир'я на Близькому Сході.

 

Як припускає видання, причиною телефонату стало те, що першого червня Нетаньяху наказав завдати ударів по південних передмістях Бейрута, обґрунтувавши їх необхідність загостренням конфлікту з ісламістським угрупованням «Хезболла», яке підтримує влада Ірану. Напередодні Нетаньяху також розширив наземну операцію в Лівані після ударів «Хезболли» по північних районах Ізраїлю.

 

Такі дії Ізраїлю сильно завадили перемовинам США з Іраном, який прагне укласти перемир’я в одному пакеті з припиненням бойових дій у Лівані.

 

За свідченням одного джерела Axios, Трамп під час телефоної розмови був дуже розлючений і в якийсь момент крикнув на Нетаньягу: «Що ти, твою матір, робиш?» (What the fuck are you doing?).

 

Далі господар Білого дому назвав Нетаньягу «божевільним». Дослівно він заявив таке: «Ти йо-ний божевільний» (You're fucking crazy).

 

За твердженням ще двох джерел, Трамп нагадував своєму співрозмовнику, що допоміг його врятувати від ув'язнення. Очевидно, йшлося про те, що американський лідер підтримав Нетаньягу під час антикорупційного судового процесу. «Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу (I'm saving your ass). Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це», – заявив Трамп.

 

Як розповіли джерела Axios, близькі до адміністрації США, під час дзвінка господар Білого дому висловив занепокоєння кількістю жертв серед цивільного населення в Лівані, а також руйнацією житлових будинків для того, щоб ліквідувати кількох командирів «Хезболли».

 

Видання нагадало, що Трамп і Нетаньягу вже мали кілька напружених розмов у минулому, але все ще тісно координували свої дії щодо Ірану та інших питань. Один чиновник сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньягу з моменту його повернення на посаду.

 

На тлі ізраїльських ударів по Лівану, як повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim, Тегеран заявив про призупинення перемовин з Вашінґтоном. Влада Ірану вважає, що вимога про припинення бойових дій в Лівані входить до умов перемир'я зі США.

 

Хоча сам Трамп спростував заяви про припинення переговорів і наголосив, що вони «тривають швидкими темпами». У пості на Truth Social президент США розповів, що домовився з Ізраїлем та Ліваном про припинення взаємних ударів і таким чином забезпечив продовження діалогу.

 

02.06.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Українські скрипкові мініатюри» у виконанні молоді
Концерт скрипкової музики «Українські скрипкові мініатюри» за участю студентів Львівської національної музичної академії ім.Миколи Лисенка класу професорки Орести Когут-Ванькович відбудеться 7 червня об 11.30 у Львові.
02.06.26 | | Штука
В пошуках себе: Осип Букшований
Андрій Бойда
Постать, котру можна любити чи не любити, зрозуміти чи не розуміти за його політичні погляди або вибори. У кожної долі є свій початок і свій кінець
01.06.26 | | Минуле
Панно «Збір винограду» в Jam Factory Art Center
Унікальний твір монументального мистецтва — відреставроване керамічне панно «Збір винограду» Григорія Кічули та Ярослава Шеремети з фасаду винзаводу на Погулянці відкриють 6 червня о 12:00 на території інституції сучасного мистецтва у Львові Jam Factory Art Center.
30.05.26 | | Штука
Істина як конфлікт і мета
Олег Яськів
Розмова науковців про знання, віру та істину довкола праць Томаса Нагеля, Альфреда Тарського, Йозефа Ратцінґера та Маркуса Дю Сотоя
30.05.26 | | Дискурси
Достатньо ліквідувати лідера/ів?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
 Чому вбивство аятоли Алі Хамененеї не призвело до падіння Іранського режиму? Бо старі, масштабні, інституціоналізовані структури не так просто зруйнувати шляхом простого усунення керівництва.
29.05.26 | | У світі
Українські «Візерунки долі»
Галина Гузьо
У німецькому місті Гайльбронні відбулася презентація мистецької ініціативи української дизайнерки Ольги Дрозд «Візерунки долі». На подіум в етновбранні вийшли українки, життя яких назавжди змінила війна.
28.05.26 | | Штука
Все тече, ніщо не протікає
Тарас Прохасько
Дивно, що минуло лише кілька десятиліть, а нічого принципово не змінилося. І дивно, що лише кілька десятиліть, а вже не можеш пригадати усіх тонкощів поступових дрібних змін
28.05.26 | | Дискурси
Про заборону поливаного понеділка і повій у вишиванках
Юрій Винничук
Боротися з фейками – справа невдячна. Люди хочуть перебільшувати жертви
27.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.