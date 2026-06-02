Трамп нецензурно висварив Нетаньягу.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нецензурно висварив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в телефонній розмові. Про це повідомило американське видання Axios з покликом на джерела в Білому домі. Американського президента обурило те, що ізраїльське керівництво своїми діями зриває перемир'я на Близькому Сході.

Як припускає видання, причиною телефонату стало те, що першого червня Нетаньяху наказав завдати ударів по південних передмістях Бейрута, обґрунтувавши їх необхідність загостренням конфлікту з ісламістським угрупованням «Хезболла», яке підтримує влада Ірану. Напередодні Нетаньяху також розширив наземну операцію в Лівані після ударів «Хезболли» по північних районах Ізраїлю.

Такі дії Ізраїлю сильно завадили перемовинам США з Іраном, який прагне укласти перемир’я в одному пакеті з припиненням бойових дій у Лівані.

За свідченням одного джерела Axios, Трамп під час телефоної розмови був дуже розлючений і в якийсь момент крикнув на Нетаньягу: «Що ти, твою матір, робиш?» (What the fuck are you doing?).

Далі господар Білого дому назвав Нетаньягу «божевільним». Дослівно він заявив таке: «Ти йо-ний божевільний» (You're fucking crazy).

За твердженням ще двох джерел, Трамп нагадував своєму співрозмовнику, що допоміг його врятувати від ув'язнення. Очевидно, йшлося про те, що американський лідер підтримав Нетаньягу під час антикорупційного судового процесу. «Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу (I'm saving your ass). Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це», – заявив Трамп.

Як розповіли джерела Axios, близькі до адміністрації США, під час дзвінка господар Білого дому висловив занепокоєння кількістю жертв серед цивільного населення в Лівані, а також руйнацією житлових будинків для того, щоб ліквідувати кількох командирів «Хезболли».

Видання нагадало, що Трамп і Нетаньягу вже мали кілька напружених розмов у минулому, але все ще тісно координували свої дії щодо Ірану та інших питань. Один чиновник сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньягу з моменту його повернення на посаду.

На тлі ізраїльських ударів по Лівану, як повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim, Тегеран заявив про призупинення перемовин з Вашінґтоном. Влада Ірану вважає, що вимога про припинення бойових дій в Лівані входить до умов перемир'я зі США.

Хоча сам Трамп спростував заяви про припинення переговорів і наголосив, що вони «тривають швидкими темпами». У пості на Truth Social президент США розповів, що домовився з Ізраїлем та Ліваном про припинення взаємних ударів і таким чином забезпечив продовження діалогу.