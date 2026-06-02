1560-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:45 Трамп насварив прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови через ескалацію Ізраїлем у Лівані, пише Axios з посиланням на джерела. Зазначається, що телефонна розмова була насичена лайливими висловлюваннями з боку американського президента, який був незадоволений ескалацією в Лівані з боку Ізраїлю.

14:10 Лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА". На його думку, Польща повинна перш за все оголосити, що блокуватиме вступ України до ЄС, доки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації" жертв Волинської трагедії.

13:35 США ведуть переговори про розширення розміщення ядерної зброї в Європі, пише Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом.

13:00 Влада Молдови розгляне можливість об’єднання з Румунією, якщо шлях Кишинева до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований, заявив молдовський віцепрем'єр-міністр Еуджен Осмоческу. Водночас міністр наголосив, що метою Кишинева залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року, й, мовляв, лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери країни серйозно розглянуть альтернативи.

12:25 Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

11:50 Трамп заявив, що переговори між США та Іраном тривають "у швидкому темпі".

11:15 В Данії сформували новий уряд меншості на чолі з Метте Фредеріксен, пише Reuters.

10:40 Трамп оголосив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном. За словами президента, через високопоставлених представників, мав дуже добру розмову з "Хезболлою".

"Вони погодилися, що всі обстріли припиняться, що Ізраїль не нападатиме на них, і вони не нападатимуть на Ізраїль."

10:05 У ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня) росіяни завдали масований комбінований удар по Україні з застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:

- 8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл. рф);

- 33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);

- 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл. рф);

- 5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

- 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда).

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

- 11 балістичних ракет Іскандер-М (33%);

- 26 крилатих ракет Х-101 (96%);

- 3 крилаті ракети "Калібр" (60%);

- 602 ворожі БпЛА різних типів (92%).

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях. За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1826 із 1982 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

350,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

142,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1394,7% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

162,3% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

99,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Внаслідок російської атаки в Дніпрі загинули 8 людей, 33 поранено, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. В Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі, знищені автівки.

09:25 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 18 населених пунктах області, постраждали 18 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:20 Внаслідок масованої атаки на Київ пошкодження зафіксовані у різних районах міста. Станом на 06:20 відомо про чотирьох загиблих і 51 постраждалого, повідомив міський голова Віталій Кличко.

В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків – загоряння на території АЗС.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях – обидва біля дитячих садочків.

У Шевченківському районі – пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок – пожежа на рівні 4–5 поверхів, а також ще у двох нежитлових приміщеннях.

У Святошинському районі – пожежа на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також на території нежитлової забудови.

У Подільському районі попередньо внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій.

У Голосіївському районі – руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки.

У Солом'янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, були пожежі в 24-поверховому будинку на рівні 7–8 поверхів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9007 дронів-камікадзе та здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лиману, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед поблизу Курилівки, Богуславки та в бік Куп’янська-Вузлового. На Лиманському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Озерного та Ямполя. На Слов’янському напрямку противник штурмував 10 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Никифорівка. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 10 атак, поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Миколайпілля, Кучерового Яру і Нового Шахового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Вербового і Воскресенки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1440 осіб. Також знешкоджено три танки, сім бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1583 безпілотні літальні апарати, 517 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Наразі українські війська значною мірою зупинили російський наступ весни-літа 2026 року, і в травні 2026 року російські війська змогли закріпитися лише на незначній частині території, яку вони контролювали у травні 2026 року.

• Інші джерела, що використовують інші методики, також фіксують повільні темпи просування російських військ у травні 2026 року.

• Зниження темпів просування російських військ, судячи з усього, не пов’язане з сезонними змінами погоди, які традиційно гальмують наступальні операції, а, ймовірно, є наслідком більш глобальних змін на полі бою у 2026 році.

• Як повідомляється, президент Росії Путін чинить опір тиску з метою скорочення видатків на оборону та припинення війни проти України, незважаючи на посилення попереджень з боку чиновників про нестерпне навантаження, яке його воєнні дії створюють для російської економіки.

• Небажання Путіна скорочувати видатки на оборону та зменшувати воєнні зусилля свідчить про те, що він вірить у свою здатність виграти війну в найближчій або середньостроковій перспективі, а також у те, що російська економіка зможе протриматися до того часу.