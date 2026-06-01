Путін відмовився скорочувати військові витрати.

Центробанк та Мінфін РФ попередили російського диктатора, що військові витрати непосильні для бюджету країни.

Високопосадовці Міністерства фінансів та Центрального банку Росії попередили російського диктатора Володимира Путіна, що чинний рівень оборонних видатків веде до небезпечного збільшення бюджетного дефіциту. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела.

Чиновники запропонували скоротити військові витрати, але Путін доручив Мінфіну шукати економію в інших статтях бюджету, не торкаючись оборони. Bloomberg називає те, що відбувається, «найсерйознішою ознакою внутрішніх розбіжностей у Москві» з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Міністерство оборони Росії та частина представників Кремля, навпаки, виступають за додаткове фінансування армії. Вони побоюються, що скорочення військових витрат вдарить по економіці, оскільки багато підприємств залежить від оборонних замовлень.

За оцінкою джерел Bloomberg, дефіцит бюджету Міноборони у 2026 році може досягти трьох трильйонів рублів (36 мільярдів доларів). Під час підготовки бюджету чиновники розраховували на завершення війни після переговорів Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці влітку 2025 року. Це дозволило б знизити військові витрати у другій половині 2026 року, але ці очікування не справдилися.

Загалом же лише в першому кварталі дефіцит державного бюджету РФ уже сягнув 2,5% ВВП (5,9 трильйона рублів). Це найгірший показник з початку повномасштабної війни. Міністерство економічного розвитку Росії знизило прогноз зростання ВВП у 2026 році втричі – з 1,3% до 0,4%.

Як раніше повідомляла аґенція Bloomberg, Росія розглядає можливість запровадження податку на непередбачені прибутки для деяких виробників сировинних товарів та банків, щоб допомогти покрити бюджетний дефіцит.