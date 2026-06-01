Статки російських олігархів зросли цьогоріч на $22 мільярди.

За той же час статки Ілона Маска збільшилися на 116 мільярдів доларів.

 

                         Алєксєй Мордашов

 

Сукупні статки найбагатших російських бізнесменів, за даними Bloomberg Billionaires Index, з початку 2026 року зросли майже на 22 мільярди доларів. Цей рейтинг укладає інформаційна агенція Bloomberg, оцінюючи вартість активів, які належать бізнесменам, на підставі поточних біржових котирувань, а також фінансових показників компаній.

 

До рейтингу, станом на перше червня, входять 20 бізнесменів з Росії. Перше місце серед росіян займає Алєксєй Мордашов («Северсталь» і золотодобувна компанія Nordgold) зі статками 29,9 мільярда доларів. З початку року, за підрахунками Bloomberg, він став багатшим на 3,66 мільярда. Загалом у рейтингу Мордашов посідає 81-ше місце.

 

Найбільше зростання статків серед російських учасників рейтингу продемонстрував Андрєй Мельніченко («Еврохим» та «СУЭК»). З початку року вартість його активів, за оцінкою укладачів рейтингу, зросла на 5,63 мільярда доларів – до 24,6 мільярда доларів. У Мельниченка 104-те місце у рейтингу.

 

А найбільший приріст капіталу в світі продемонстрував Ілон Маск. З початку 2026 року вартість його активів зросла на 116 мільярдів доларів. Засновник SpaceX і гендиректор Tesla очолює рейтинг зі статками 735 мільярдів доларів.

 

Друге місце – у Ларі Пейджа (Larry Page), співзасновника Google, Alphabet і PageRank. Його статки оцінюються в $322 мільярди. Цьогорічний приріст капіталу – $52,9 мільярда.

 

Третю сходинку зайняв народжений у Москві американський бізнесмен Сєргєй Брін. Він є компаньйоном Пейджа. Актуальні його статки оцінюються в 229 мільярдів доларів, цьогорічний приріст – 49 мільярдів.

 

01.06.2026

