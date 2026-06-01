ООН загрожує банкрутство.

Головна причина – затримку виплат від США та Китаю, на які припадає 42% надходжень до бюджету організації.

Організація Об'єднаних Націй опинилася на межі банкрутства через те, що Вашінґтон і Пекін затримують свої членські платежі. Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ). Як зазначає видання, на Сполучені Штати й Китай припадає 42% надходжень до бюджету.

Станом на поточний момент, борг Вашінґтона перед організацією перевищує чотири мільярди доларів. Пекін же залишається винен організації 455 млн доларів, навіть після того, як Китай виплатив майже 850 млн доларів під час візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до штабквартири ООН у Нью-Йорку наприкінці травня. При цьому КНР обіцяє виконати свої зобов'язання перед організацією, називаючи себе «фактично головним фінансовим спонсором ООН».

США пов'язують свою майбутню фінансову підтримку з урізанням видатків ООН. Білий дім вимагає від організації: скорочення робочих місць, зменшення кількості перельотів бізнес-класом та використання машинного перекладу.

Фінансування ООН скорочують й інші великі донори організації. Наприклад, через економію менше грошей на гуманітарні програми боротьби з голодом і хворобами стали виділяти Велика Британія та Німеччина. Знизили свої виплати Швеція та Нідерланд, що WSJ пояснила «політичними зрушеннями вправо» у цих країнах.

Ще в жовтні 2025 року генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш попереджав, що організація перебуває «на шляху до банкрутства», вказавши на «дуже реальну перспективу фінансового краху». За прогнозами, кошти ООН закінчаться вже до середини серпня. Тоді ж постане питання про вибір наступника Ґутерріша, кандидатуру якого потрібно буде затвердити до кінця 2026 року.

Керівництву ООН вже довелося вдатися до масштабних скорочень витрат. Зокрема, організація закрила деякі офіси та скоротила рекордні три тисячі посад у секретаріаті. Крім того, зменшено робочі зміни перекладачів, в офісах відімкнено ескалатори, а також не проведено запланований ремонт штабквартири в Нью-Йорку. Окрім того, планується значно скоротити миротворчі операції «блакитних шоломів» у Африці.