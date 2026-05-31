У Франції затримали понад 400 людей після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів.

«Парі Сен-Жермен» переміг лондонський «Арсенал» – 4:3.

Поліція Франції затримала в різних містах країни 416 осіб після заворушень за участю футбольних фанатів, які вийшли на вулиці в ніч на неділю, 31 травня, одразу після перемоги паризької команди «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) над лондонським «Арсеналом» у фіналі Ліги чемпіонів UEFA. Найбільше людей – 283 – затримали у Парижі. Про це повідомляє газета Le Figaro з покликом на заяву міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса (Laurent Nuñez).

Фінал цьогорічного турніру Ліги чемпіонів UEFA проходив в Будапешті на Puskás Aréna. Основний час матчу та екстратайми завершилися внічию, тож результат матчу визначила серія пенальті. Рахунок за пенальті – 4:3 на користь ПСЖ. «Арсенал» програв через промах вирішального удару серії пенальті у виконанні бразильського захисника клубу Ґабріеля Маґальяйнса (Gabriel Magalhães).

Під час матчу і після нього на вулицях французьких міст за порядком стежили близько 22 тисяч поліціянтів, вісім тисяч з них були розгорнуті в Парижі. У французькій столиці також зупинили рух трамваїв та закрили кілька станцій метро, у кількох районах припинився рух автобусів.

При цьому на Єлисейських полях зібралося близько 20 тисяч фанатів. Внаслідок зіткнень з ними, за даними Нуньєса, було поранено сімох правоохоронців, у одного з них серйозні травми. Для розгону натовпу правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Частина вболівальників перекрили паризьку кільцеву дорогу (Périphérique), тимчасово паралізувавши рух нею. За словами міністра Лорана Нуньєса, трасу намагалися перекрити чотири рази. При цьому, як зазначає Le Figaro, перекриття дороги призвело до аварії, внаслідок якої водій скутера та його пасажир зазнали тяжких травм.

Загалом у Парижі пошкоджено шість автомобілів та два заклади – пекарню та ресторан біля стадіону Parc des Princes, на якому ПСЖ проводить домашні матчі. Крім того, було понищено автобусну зупинку біля Єлисейського палацу.

Глава МВС Лорана Нуньєса також повідомив, що шкоду завдано різної інфраструктури у 15 французьких містах. У Ренні, Страмбурзі, Клермон-Феррані та Греноблі є випадки пограбування магазинів.

За словами міністра, незважаючи на нічні заворушення, офіційні урочистості з нагоди перемоги ПСЖ у фіналі ЛЧ над лондонським «Арсеналом» відбудуться 31 травня. Очікується, що на параді, в якому братимуть участь гравці клубу, збереться близько 100 тисяч людей. Після цього футболістів прийме в Єлисейському палаці президент країни Емманюель Макрон.