1558-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

350,0% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

142,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1390,7% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

162,1% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

99,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 302 бойові зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9584 дрони-камікадзе та здійснив 3066 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, одну артилерійську систему, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та два інші важливі об’єкти противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Курилівка, Новоосинове та у районі Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та у районі Ямполя. На Слов’янському напрямку противник штурмував сім разів у районах населених пунктів Закітне, Каленики, Різниківка та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Русин Яр та у бік Розкішного, Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у бік Калинівського. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 46 атак у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Білогір’я. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також знешкоджено два танки, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1894 безпілотні літальні апарати, 524 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, Росія готується до чергового масштабного удару по Україні.

• У ніч з 29 на 30 травня українські війська завдали удару по російських військових об’єктах у Ростовській області, зокрема по ракетному комплексу «Іскандер».

• Українська кампанія ударів по російських лініях постачання на окупованій території України також передбачає встановлення мін у глибині території.

• Кремль використовує російський удар безпілотниками 28-29 травня по Галацу (Румунія) для створення умов, щоб звільнити Росію від відповідальності за будь-які випадкові удари російських безпілотників по Молдові або, можливо, за атаку під чужим прапором проти Молдови в майбутньому.

• Президент Росії Путін продовжує висувати заяви про успіхи Росії на полі бою, які не відповідають дійсності, щоб змусити Україну поступитися його вимогам.

• Російська влада продовжує спроби знайти нові способи пом’якшення наслідків посилення ударів України по цілях у глибині російського тилу, доручивши чиновникам обласного рівня створити новий державний орган для координації діяльності з протиповітряної оборони, що може включати нагляд за створенням нових підрозділів протиповітряної оборони.