Федеральний суд у США ухвалив прибрати ім'я Трампа з назви Кеннеді-центру.

Також суд зупинив реконструкцію будівлі, через яку Центр мали намір закрити на два роки.

Федеральний суд у Сполучених Штатах ухвалив прибрати ім'я президента Дональда Трампа з фасаду Меморіального центру прикладних мистецтв імені Джона Кеннеді (John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts ). Про це повідомив телеканал CNN з покликом на ухвалу суду. Водночас окружний суддя Кейсі Купер (Casey Cooper) зупинив плани реконструкції будівлі, через яку Центр мали намір закрити на два роки. Окрім того, Центру Кеннеді заборонено поширювати офіційні матеріали, у яких «використовується ім’я Трампа або будь-які інші назви, що суперечать офіційній назві установи».

Суддя Купер дійшов висновку, що закон про створення установи «чітко дає зрозуміти, що Центр має бути названий на честь президента Кеннеді, і він не може мати жодної іншої офіційної назви чи публічного меморіалу на основі одностороннього рішення Ради». «Конґрес дав назву Центру Кеннеді, і тільки Конґрес може її змінити», – заявив Купер у своєму вердикті .

З ініціативою про перейменування установи у грудні виступила опікунська рада Кеннеді-центру. Як заявляла речниця президента Керолайн Левітт, це рішення пов'язане «з неймовірною роботою, виконаною президентом Трампом за останній рік для порятунку будівлі». Дональд Трамп очолює опікунську раду Центру. Тож установу було вирішено назвати «Меморіальним центром прикладних мистецтв імені Дональда Трампа і Джона Кеннеді» (Donald J Trump and the John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts).

Рішення закрити Центр з четвертого липня оголосив сам Дональд Трамп. Він стверджував, що будівлі необхідна реконструкція, оскільки вона «може зруйнуватися будь-якої миті».

Позов на закриття та перейменування центру подала конгресвумен Джойс Бітті (Joyce Beatty), яка теж входить до опікунської ради Центру Кеннеді. Законодавиця намагалася боротися з перейменуванням і планами щодо реконструкції, але, за її словами, під час онлайн-засідань опікунської ради їй просто примусово відмикали мікрофон, щойно вона намагалася висловитись проти.

Невдовзі після винесення судового рішення Трамп написав у Truth Social: «Ніколи ще не було президента Сполучених Штатів, до якого суди ставилися б так несправедливо, як до мене».