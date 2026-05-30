Брюссель розблокував понад 16 мільярдів євро для Угорщини.

Європейська Комісія погодилася розблокувати для Будапешта 16,4 мільярда євро з раніше заморожених фондів Євроунії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з поклком на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадьяра, які провели перемовини в Брюсселі. За словами фон дер Ляєн, рішення стало можливим завдяки поступу Будапешта в реформах, пов'язаних із верховенством права, боротьбою з корупцією та захистом основних прав.

10 мільярдів євро з вказаної суми надійдуть з фонду відновлення після пандемії під назвою Next Generation EU. Ще 4,2 мільярда євро – з Фонду згуртування ЄУ (Cohesion Fund), створеного для скорочення економічної та соціальної нерівності між країнами-членами. Решту – 2,2 мільярда євро – Угорщина зможе отримати після виконання додаткових вимог, у тому числі у сфері академічної свободи.

Петер Мадяр назвав рішення «історичним» і заявив, що його уряд вів перемовини щодо повернення заморожених коштів з моменту приходу до влади. За його словами, обговорення умов тривало всю ніч та вранці 29 травня, а угорська сторона «боролася за кожен євроцент». Мадяр наголосив, що сума еквівалентна приблизно 13% річного бюджету країни.

Ці кошти було заморожено Європейською Унією через претензії до стану верховенства права в Угорщині за прем’єрства Віктора Орбана. Після перемоги на виборах у квітні цього року опозиційної партії «Тиса» на чолі з Петером Мадяром нове угорське керівництво заявило, що більше не має наміру блокувати санкційні ініціативи Євроунії, передовсім щодо Росії.