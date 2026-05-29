1557-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу дронів на кордоні з РФ, пише ERR.

13:35 Керівник Пентагону Піт Гегсет заявив, що наразі "будь-яка угода" з Іраном "буде вигідною". За його словами, Трамп "перевіряє терпіння", аби "переконатися, що будь-який мирний договір з Іраном гарантуватиме, що ця країна не отримає ядерної зброї".

"Сьогодні вранці я мав нагоду поговорити з президентом Трампом. Він хотів, щоб я ще раз підкреслив, наскільки він терплячий у тому, щоб гарантувати, що, оскільки Америка береться за таку історичну справу, будь-яка угода буде хорошою, чудовою, і він терпляче прагне цього. Якщо Іран не хоче укласти чудову угоду, яка гарантує, що він не отримає ядерну зброю, то Іран може мати справу з американськими військовими."

13:00 Зеленський синхронізував санкції України та ЄС проти РФ у межах 20-го пакета антиросійських обмежень, повідомили в Офісі президента. Зазначається, що синхронізовані з ЄС обмеження охоплюють 120 людей та організацій і запроваджують економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки.

12:25 Сили безпілотних систем ЗСУ уразили морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії, повідомив СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

11:50 Питання нової угоди з Іраном залишилося невирішеним після близько двогодинної наради в ситуаційній кімнаті Білого дому за участю Трампа, пише The New York Times з посиланням на джерела.

11:15 Світовий банк надасть Україні кредит на 236 млн євро під гарантії уряду Швеції, повідомили в Міністерстві фінансів України. Гроші надійдуть до загального фонду держбюджету найближчим часом і будуть спрямовані на відшкодування ключових соціальних видатків.

10:40 Сили безпілотних систем ЗСУ знищили два Ту-142 і ракетний комплекс "Іскандер" у російському Таганрозі, командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

10:05 Путін заявив, що Вірменію може спіткати "український сценарій" через її євроінтеграційні прагнення. Раніше Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан закликали Вірменію у найкоротші терміни провести загальнонаціональний референдум і визначити, чи має намір країна вступати до Євросоюзу чи зберігати членство у Євразійському економічному союзі.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,9% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

142,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1388,8% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

161,6% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

99,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Японія приєдналася до програми із закупівлі американської зброї для України через механізм PURL та виділила 14,6 млн доларів на реалізацію ініціативи, повідомили в Міністерстві закордонних справ Японії.

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 291 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами, дев’ять районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанськ та у бік Тернової, Ізбицького. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили вісім спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка, Новоосинове та у районах Борівської Андріївки й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лимана, Дробишевого, Шийківки, Озерного, Глущенкового. На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у районах населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука. На Краматорському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районах населених пунктів Никифорівка, Привілля та у бік Тихонівки. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Розкішного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Дорожнє, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко. На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів, у районах населених пунктів Зелений Гай, Злагода, Тернове та у бік Вербового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 40 атак у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили десять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Щербаки, Плавні та Степногірськ. На Придніпровському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1430 осіб. Також знешкоджено два танки, сім бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1781 безпілотний літальний апарат, шість ракет, 483 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Увечері 28–29 травня російський безпілотник «Герань-2» завдав удару по багатоповерховому житловому комплексу в місті Галац у Румунії.

• Високопоставлені чиновники Кремля схиляються до двох окремих варіантів реакції на удар безпілотника в Румунії, які разом мають на меті зняти з Росії відповідальність за цей інцидент, несправедливо звинуватити Україну та перевірити реакцію НАТО на вторгнення російських безпілотників.

• Як повідомляється, Росія дозволяє приватним компаніям купувати системи протиповітряної оборони та протидії безпілотникам, оскільки прагне перекласти витрати, пов’язані зі зростанням потреб у протиповітряній обороні, на суб’єкти федерального права та організації поза межами федерального уряду.

• Російська державна соціологічна служба повідомила, що рейтинг схвалення президента Росії Путіна знову впав після незначного зростання, яке перервало кількатижневе падіння рейтингу.