1556-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російське вторгнення безпілотників у Румунію, внаслідок якого постраждали цивільні, означає перетин Росією "ще однієї межі" у війні проти України.

09:35 Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що альянс засуджує РФ через влучання дрона в Румунії, а генсек НАТО Рютте підтримує зв'язок з румунською владою.

09:30 Румунія звинуватила Росію у серйозному порушенні свого повітряного простору після падіння в місті Галац безпілотника, причетного до ударів по українській інфраструктурі, та повідомила про інцидент НАТО.

09:25 Російський безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці (Румунія), спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку, двоє людей отримали легкі поранення, повідомили в румунському Міністерстві закордонних справ.

09:15 Російські війська за добу понад десять раз обстріляли три райони Дніпропетровської області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

09:05 Впродовж доби російські війська завдали 764 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області, у Запоріжжі та Запорізькому районі поранено чотири людини, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев’яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке й Тернова. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне та Різниківка. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Тихонівка та Маркове. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне, Молодецьке, Філія та Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Січневе та Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка, Верхня Терса та Чарівне. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в районі острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також ворог втратив два танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1750 безпілотних літальних апаратів та 324 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, ймовірно, сформував хибне уявлення про успіхи російських збройних сил в Україні на основі сильно перебільшених карт, наданих російським вищим військовим командуванням.

• Перебільшені заяви російського військового командування щодо Куп’янського району, що лунають з кінця літа 2025 року, свідчать про загальну тенденцію в російських збройних силах до спотворення реальної ситуації на полі бою на найвищих рівнях.

• Перебільшення російського військового командування, ймовірно, змушують Путіна вірити, що його війська можуть досягти своїх бойових цілей у найближчій та середньостроковій перспективі, незважаючи на те, що бойові результати Росії у 2026 році постійно погіршуються.

• Російські війська посилюють протиповітряну оборону в Москві у відповідь на посилення кампанії України з використанням безпілотників великої дальності проти тилу російських військ.

• Росія продовжує зазнавати труднощів у захисті від кампанії ударів середньої дальності з боку України і, за повідомленнями, вдається до військових злочинів, щоб захистити російську військову техніку в тилу.

• 28 травня Швеція пообіцяла надати Україні загалом 36 винищувачів Gripen у рамках великого пакету військової підтримки.

• Зеленський заявив, що Gripen допоможуть Україні захиститися від російських керованих плануючих бомб.