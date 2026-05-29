У Румунії російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Внаслідок інциденту кілька мирних мешканців отримали поранення.

У Румунії в ніч на п'ятницю, 29 травня, російський безпілотник упав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галаці. У цей момент Росія масовано атакувала дронами Одеську область. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres з покликом на заяву Міністерства оборони Румунії. Внаслідок влучання дрона стався вибух та спалахнула пожежа в квартирі, розташованій на 10-му поверсі. Внаслідок інциденту кілька мирних мешканців отримали поранення.

«У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні поблизу річкового кордону з Румунією Один з цих безпілотників увійшов у повітряний простір Румунії, був відстежений радаром до південної частини міста Галаца і врізався в дах багатоквартирного будинку, внаслідок чого виникла пожежа», — йдеться в повідомленні Міноборони Румунії.

Мер Галаца Іонуц Пучяну (Ionuț Pucheanu) запевнив щодо інциденту з дроном, що ситуація під контролем, район охороняється, а оцінка ситуації триває. «Шановні мешканці Галаца, за останні кілька годин ми знову пережили момент, який ніхто не міг би уявити собі в мирному європейському місті. Дрон, який впав на багатоквартирний будинок у Галаці, спричинив вибух і поранив двох людей. Ми допомагаємо постраждалим та можемо запропонувати їм житло в цій ситуації. Крім того, всі органи влади, як і раніше, мобілізовані для підтримки та швидкого втручання. Ми постійно на зв'язку з префектурою, Міністерством національної оборони та всіма відповідальними установами. Нашим пріоритетом є безпека людей.», – написав він у Facebook.





Міністерство закордонних справ Румунії вже висловило обурення безвідповідальними діями Росії. «Цей інцидент є серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації», – йдеться у заяві міністерства. У МЗС додали, що Румунія поінформувала генерального секретаря НАТО і «запросила вжити заходів щодо прискорення передачі Румунії засобів протидії безпілотникам».