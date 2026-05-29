Трамп підтримав Пашиняна перед парламентськими виборами у Вірменії.

Він закликав вірмен «зробити Вірменію знову великою».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 28 травня, заявив про свою «повну та всеосяжну підтримку переобрання» прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на майбутніх парламентських виборах. Про це повідомив телеканал Euronews. Як зазначили політичні оглядачі, глава Білого дому публічно підтримав кандидата в країні, яка входить до реґіональної орбіти Росії.

 

У пості в своїй мережі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і лідером» і додав, що той «робить свою країну сильною, багатою та дуже захищеною». Нагадуючи про підписану торік у Білому домі історичну мирну угоду між Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Трамп заявив, що «Нікол повністю поділяє моє бачення миру та процвітання для Вірменії та всього Південного Кавказу».

 

Трамп пов'язав цю підтримку зі «стратегічними» угодами, підписаними на початку тижня в Єревані держсекретарем США Марко Рубіо та його вірменським колегою  Араратом Мірзояном. «Незабаром США та Вірменія разом розпочнуть реалізацію Маршруту Трампа заради міжнародного миру та процвітання, який перетворить Південний Кавказ і допоможе нашим чудовим американським енергетичним компаніям отримати доступ від Центральної Азії до Сполучених Штатів. За допомогою Нікола ми виведемо США, Вірменію, Південний Кавказ і Центральну Азію на небачені досі висоти Зробимо (Вірменію) знову великою – MAGA!», – написав Трамп.

 

Вірменський прем'єр подякував Трампові «за високу оцінку» напередодні вирішальних для Вірменії виборів, де запекла боротьба розгортається між проєвропейським табором прем'єра та проросійською опозицією. Голосування відбудеться сьомого червня.

29.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Майстер кольорів світла
Зоряна Катола
Мурашко дивовижно сучасний – у світлі, кольорі, здатності переводити глядача з одного емоційного стану в інший. Куди ще могли б завести художника його кольорові модуляції, якби не трагічно обірване життя в окупованому Києві 1919 року.
26.05.26 | | Штука
Кримінальні акценти
Юрко ТИМЧУК
Чергові корупційні скандали трохи посунули на інформаційному полі навіть чергову українську перемогу на рингу і черговий воєнний злочин окупантів. Огляд подій тижня в Україні.
26.05.26 | | Україна
Сюрреалістичне фемінне від ню до натюрморту
Юлія Полякова
Надаю перевагу створенню фентезійних речей, люблю всі етапи творчості – від креації ідей до більш буденних: планування фотосесії, створення цифрового сюжету, а найтрудомісткіший етап – безпосередньо на полотні.
25.05.26 | | Штука
Прапори повертаються!...
Олеся Ісаюк
Тут і радість, і острах, і брак слів. Затираються слова, їхні значення і ще багато чого, без чого мова неможлива. І є ще одне – страх висловити торжество. Справедливе торжество.
25.05.26 | | Україна
Дичка
Андрій Содомора
Скільки всього минулося, пішло з тим часом, а дичка за обрій не пішла – залишилась у пам’яті... Не лише своїм образом, а й безмовними запитаннями: навіщо?.. для чого?.. для кого?..
25.05.26 | | Дискурси
Українські псалми часів війни
Поліна Кордовська
Перед слухачами постало цілісне музичне дійство із власною драматургією та логічними смисловими зв’язками: молоді композитори на основі сакральних текстів зверталися до надважких загальнолюдських тем віри, втрати та пошуку Бога.
24.05.26 | | Штука
Велика стратегія
Данило Лубківський
Фраґмент книжки «Подвиги Геракла. Стратегія перемоги у міжнародних відносинах»: шість подвигів античного героя в інтерпретації зовнішньої політики, геополітики та геокультури
23.05.26 | | Дискурси
Віра як інструмент пізнання
Олег Яськів
Розмова-полілог науковців про Знання, Віру та Істину довкола праць Майкла Поланьї "Особистісне знання" та Карла Ясперса "Поняття філософської віри"
23.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.