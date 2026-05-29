Трамп підтримав Пашиняна перед парламентськими виборами у Вірменії.

Він закликав вірмен «зробити Вірменію знову великою».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 28 травня, заявив про свою «повну та всеосяжну підтримку переобрання» прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на майбутніх парламентських виборах. Про це повідомив телеканал Euronews. Як зазначили політичні оглядачі, глава Білого дому публічно підтримав кандидата в країні, яка входить до реґіональної орбіти Росії.

У пості в своїй мережі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і лідером» і додав, що той «робить свою країну сильною, багатою та дуже захищеною». Нагадуючи про підписану торік у Білому домі історичну мирну угоду між Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Трамп заявив, що «Нікол повністю поділяє моє бачення миру та процвітання для Вірменії та всього Південного Кавказу».

Трамп пов'язав цю підтримку зі «стратегічними» угодами, підписаними на початку тижня в Єревані держсекретарем США Марко Рубіо та його вірменським колегою Араратом Мірзояном. «Незабаром США та Вірменія разом розпочнуть реалізацію Маршруту Трампа заради міжнародного миру та процвітання, який перетворить Південний Кавказ і допоможе нашим чудовим американським енергетичним компаніям отримати доступ від Центральної Азії до Сполучених Штатів. За допомогою Нікола ми виведемо США, Вірменію, Південний Кавказ і Центральну Азію на небачені досі висоти Зробимо (Вірменію) знову великою – MAGA!», – написав Трамп.

Вірменський прем'єр подякував Трампові «за високу оцінку» напередодні вирішальних для Вірменії виборів, де запекла боротьба розгортається між проєвропейським табором прем'єра та проросійською опозицією. Голосування відбудеться сьомого червня.