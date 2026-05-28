Перемовники США та Ірану домовилися щодо залагодження конфлікту.

Проте Трамп наразі не схвалив домовленості.

 

 

Представники Сполучених Штатів та Ірану погодили проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який подовжить режим припинення вогню ще на 60 днів та дозволить розпочати перемовини щодо іранської ядерної програми. Про це повідомило видання Axios з покликом на свої джерела в Білому домі. Підписання документа може стати значним дипломатичним проривом у припиненні війни між США та Іраном, яка зайшла у глухий кут. 

 

Згідно з меморандумом, Іран зобов’язався забезпечити необмежений прохід через Ормузьку протоку – без мит та затримання суден. Впродовж 30 днів іранці повинні цілковито розмінувати протоку. США, своєю чергою, відмовляться від морської блокади Ірану. Окрім того, Тегеран візьме на себе зобов'язання не прагнути створення ядерної зброї. Вашінґтон зобов'язуються обговорити пом'якшення санкцій та розблокування заморожених іранських активів у рамках перемовин, на яких першим питанням порядку денного стане утилізація іранського високозбагаченого урану.

 

За даними Axios, представники американської делегації на перемовинах повідомили про деталі угоди президентові Дональдові Трампу. Проте він наразі не схвалив меморандум, заявивши, що «хоче подумати про це протягом кількох днів».

28.05.2026

