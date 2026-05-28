1555-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (з 18:30) росіяни атакували аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Липецької обл.) та 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (94%).

Зафіксовано влучання аеробалістичнї ракети “Кинджал” та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1411 із 1542 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:30 Державам Європейського Союзу слід узгодити нову, більш швидку систему прийому нових членів до ЄС, заявила член Європейської комісії з питань розширення ЄС Марта Кос. За її словами, лідери ЄС, з якими вона вела обговорення в приватному порядку, виступають за комбінацію принципів з урахуванням заслуг кандидата та можливостей поетапного вступу до ЄС. Але водночас, додала Кос, ЄС не поступатиметься вимогами у сфері верховенства права, незалежності судової влади та боротьби з корупцією.

10:05 Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію начебто про те, що посольство США залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

142,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1385,7% артилерійських систем (з них 10,4% за минулий тиждень),

161,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

99,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 На Дніпропетровщині внаслідок російських атак дронами та артилерією, яких протягом ночі та ранку зафіксовано понад 20 обстрілів, поранено трьох людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та БпЛА різних типів по 9 населених пунктах Харківської області, 2 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:35 Через російські обстріли громад Сумської області поранено двох людей, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 689 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області, у Запорізькому районі двох людей поранено, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 317 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 202 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8359 дронів-камікадзе та здійснив 2714 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 45 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї КАБ, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Ківшарівка, Нова Кругляківка та у районах Новоєгорівки, Голубівки, Піщаного. На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лиману, Дробишевого, Торського, Ямполя та в районах Колодязів, Ставків, Шандриголового. На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Закітне, Каленики, Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районах населених пунктів Федорівка Друга та Міньківка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки, Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував один раз, в районі населеного пункту Злагода. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Привілля, Воздвижівки, Святопетрівки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дев’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки, Мала Токмачка. На Придніпровському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1160 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1560 безпілотних літальних апаратів, 261 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кампанія Кремля з набору контрактників у країні продовжує демонструвати ознаки напруженості під тиском значних втрат на полі бою.

• Вплив можливого призову російських резервістів на полі бою залишається неясним, зважаючи на зростаючі потреби Росії в живій силі та той факт, що удари українських безпілотників гальмують переміщення російських військ до лінії фронту.

• Успішні кампанії України з ударів безпілотниками середньої дальності та на лінії фронту обмежують здатність Росії транспортувати персонал на лінію фронту, а також забезпечувати та підтримувати позиції на лінії фронту.

• Українські сили створили глибоку зону активності безпілотників від середньої дальності до лінії фронту, і незрозуміло, чи додаткова мобілізація резервістів істотно покращить бойові результати російських військ, якщо російські війська не зможуть спочатку протидіяти операціям українських безпілотників.

• За повідомленнями, російський уряд розглядає можливість введення тимчасових обмежень на експорт російського дизельного та авіаційного палива після кількох місяців українських ударів по російських нафтопереробних заводах.