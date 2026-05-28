Євроунія наразі не призначатиме переговірника з Кремлем.

«Досить важко розмовляти з тим, хто хоче тебе вбити», – прокоментували в керівництві ЄУ.

 

 

Європейська Унія вирішила наразі не призначати свого представника для евентуальних майбутніх перемовин з Росією щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel з покликом на слова верховної представниці ЄУ зі закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас.

 

Політикиня зазначила, що призначення конкретного переговорника нині вважають недоцільним. «Замість того, щоб зосереджуватися на окремих особах, початкові обговорення повинні бути зосереджені на стратегічних питаннях. Нам необхідно спершу домовитися, про що саме ми хочемо розмовляти з Росією. Мета полягає в тому, щоб з’ясувати, як ЄУ може підтримати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення аґресивної війни Росії», – пояснила вона.

 

Один чиновник Євроунії, який побажав залишитися анонімним, в коментарі для телеканалу Euronews висловився ще гостріше: «Досить важко розмовляти з тим, хто хоче тебе вбити».

 

У Брюсселі переконані, що посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл перемовин допоможе санкційний тиск. За інформацією аґенції dpa, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) представлять 28 травня проект 21-го пакету санкцій проти Росії на закритих консультаціях. Він, як очікується, торкнеться фінансового сектора і постачальників російської оборонної промисловості.

 

У Брюсселі та країнах-членах ЄУ останнім часом активно обговорювалося, чи варто Євроунії призначати спецпредставника для можливих переговорів із Росією. Серед кандидатів на цю роль називали колишнього голову Європейського центробанку Маріо Драґі (Mario Draghi), ексканцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel), а також чинного президента Фінляндії Александра Стубба (Alexander Stubb).

 

Путін раніше заявляв, що як переговірника від ЄУ хотів би бачити ексканцлера ФРН Ґергарда Шрьодера (Gerhard Schröder). Проте як нинішній уряд Німеччини, так і представники ЄУ відкинули кандидатуру 82-річного політика, який вважається близьким до Кремля. «Ми, європейці, самі вирішуємо, хто говоритиме від нашого імені. Ніхто інший», – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

28.05.2026

