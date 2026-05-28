Росія і «Талібан» домовилися про військово-технічну співпрацю.

Російсько-афганська угода відкриває шлях для передачі російської зброї та технологій ісламістам.

Уряд Росії та Афганістану, який перебуває під владою фундаменталістського руху «Талібан», визнаного в багатьох країнах терористичним, підписали угоду про військово-технічну співпрацю. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Угода відкриває шлях для передачі російської зброї та технологій ісламістам. Підписання відбулося на марґінесі Міжнародного безпекового форуму в Московській області.

Деталі документа наразі невідомі. Зазвичай такі угоди означають, що сторони передаватимуть одна одній зброю, ліцензії, військові технології та вестимуть спільні розробки.

Підписання передувала зустріч глави Ради безпеки РФ Сергія Шойгу з міністром оборони Афганістану Мохаммадом Якубом. На цій зустрічі афганський гість констатував розширення двосторонніх відносин, а Шойгу закликав Захід розморозити активи Афганістану та профінансувати відновлення країни.

РФ була першою країною, яка визнала легітимність влади талібів в Афганістані після відходу армії США звідти 2021 року. У квітні 2025 року Верховний суд РФ призупинив заборону «Талібану» як терористичного угруповання на території Росії.