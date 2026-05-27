США не видали візу заступнику голови МЗС Росії для засідання в РБ ООН.

Раніше США не видали візу представнику російської делегації для участі у сесії Комітету ООН з інформації.

 

 

Сполучені Штати не видали візу заступнику міністра закордонних справ Росії Олександру Алімову для участі у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву постійного представника Росії в ООН Василь Небензя. Російський постпред поскаржився, що у візі було відмовлено, незважаючи на всі зусилля РФ.

 

За його словами, Москва розглядає таке рішення Вашінґтона як порушення зобов'язань у рамках угоди про центральні установи ООН, яка наказує забезпечувати доступ до штаб-квартири всесвітньої організації всім офіційним особам країн-членів. Крім того, у Москві вважають це рішення зневажливим жестом до головування Китаю в РБ ООН та обговорюваної теми Статуту ООН.

 

«Російська делегація повинна була на запрошення міністра закордонних справ Китаю Ван І бути представлена ​​на засіданні на рівні заступника міністра закордонних справ Олександра Алімова, який займається проблематикою ООН. Однак, незважаючи на наші спроби домогтися від американської сторони видачі йому візи, її так і не видали», — поскаржився Небензя.

 

Він нагадав, що 28 квітня США не видали візу представнику російської делегації для участі у сесії Комітету ООН з інформації, що проходила у Нью-Йорку. За запевненнями постпреда РФ, документи на візу було подано вчасно.

27.05.2026

