1554-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово РФ.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (92%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1382 із 1511 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1384,3% артилерійських систем (з них 10,9% за минулий тиждень),

160,9% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

99,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Російські війська обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще 17 поранені, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:45 Російська армія вночі і протягом доби здійснила масований удар по Чернігову і Чернігівській області, пошкоджено складське приміщення, спецтехніку, легковики і вантажівки, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

09:40 Російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомили в Національній поліції України.

09:35 Російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровської області, постраждали шестеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 616 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області, зокрема вдарили ракетою по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дев’ять штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ, Курилівка, Борова, Колісниківка, Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя. На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Крива Лука. На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував один раз, в районі населеного пункту Новохатське. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в напрямку Щербаків, Степногірська та Білогір’я. На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1000 осіб. Також знешкоджено один танк, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1307 безпілотних літальних апаратів, 271 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія та Білорусь, судячи з усього, створюють передумови для того, щоб виправдати завдання Росією ударів безпілотниками по Україні з території Білорусі.

• Деякі російські чиновники, схоже, відступають від нещодавніх погроз систематично завдавати удари по місту Київ.

• Кампанія України з завдання ударів безпілотниками великої дальності змушує російську владу обмежувати використання повітряного простору в московській повітряній зоні.

• Російська влада вперше закрила аеропорт у Калінінграді через повідомлення про загрозу з боку безпілотників.