Ракети для Patriot та HIMARS ймовірно випускатимуться на польських заводах. 

Наразі тривають перемовини про це між Варшавою і Вашінґтонм.

 

                Владислав Косіняк-Камиш

 

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) заявив, що американці готові до перемовин з Польщею щодо потенційного виробництва ракет для пускової установки Patriot. Ця зброя є ключовим елементом польської програми Wisła – системи протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності. Про це повідомило Polskie Radio24.

 

Косіняк-Камиш, який перебуває з триденним візитом у Канаді, у розмові з журналістами підтвердив, що переговори зі США щодо виробництва ракет для пускової установки тільки починаються. За його словами, розглядається багато сценаріїв, кожен з яких може передбачити майбутнє перенесення виробництва американської зброї до Польщі.

 

Міністр національної оборони зазначив, що після візиту його заступників до Сполучених Штатів минулого тижня дійсно відкриваються можливості для виробництва американської зброї в Польщі. Йдеться про ракети для ЗРК Patriot та далекобійні артилерійські ракети для РСЗВ HIMARS. «Польща тут вважається одним із найсерйозніших напрямків», – запевнив Владислав Косіняк-Камиш.

 

На запитання журналістів про поточний стан перемовин з американською стороною та чи погодяться закордонні партнери передати технології Польщі, міністр розповів, що переговори триватимуть у цьому напрямку. Він відмовився розкривати подробиці, заявивши, що якщо матиме більше інформації, якою поділитися з громадськістю, то оголосить про це у відповідний час.

 

Американці вже виробляють компоненти для системи Patriot у Польщі. В рамках другого етапу програми Wisła пускові установки для систем Patriot виготовляються на машинобудівному заводі Huta Stalowa Wola.

27.05.2026

