ОБСЄ відхилила прохання Росії провести засідання з приводу удару ЗСУ по Старобільську.

Швейцарське головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі відхилило запит Росії щодо проведення спеціального засідання з приводу удару ЗСУ по будівлях коледжу в Старобільську Луганської області. Про це повідомило видання «Коммерсанъ» з покликом на заяву постійного представника Росії при ОБСЄ Дмитра Полянського.

Постпред звинуватив швейцарське головування ОБСЄ в іґноруванні інформації про жертв атаки на Старобільськ. «У цих умовах ганебно і малодушно виглядає відсутність засудження цієї варварської атаки з боку ОБСЄ. Швейцарське головування, профільні структури організації вдали, що не бачать, як тіла вбитих режимом Зеленського дітей дістають з-під бетонних завалів, хоча ці кадри облетіли весь світ. У дусі виборчої сліпоти, яка охопила всіх наших західних колег, Ви, пане Голово, сховалися за сміховинною відмовкою про те, що не володієте обставинами бійні в Старобільську, хоча в інших ситуаціях Ви відразу ж приймаєте на віру будь-які твердження київської хунти і жодних розслідувань не потребуєте. Це верх цинізму, і я думаю, що Ви це чудово розумієте», – заявив Полянський на засіданні Постійної ради та Форуму ОБСЄ у Відні, звертаючись до міністра закордонних справ Швейцарії Іґнаціо Кассіса (Ignazio Cassis), який зараз головує в ОБСЄ

Російський постпред також звинуватив провідні західні ЗМІ за те, що вони «до Старобільська нікого не відрядили, незважаючи на запрошення і надані російською стороною гарантії безпеки».

Росія також наполягає на проведенні термінового засідання Ради Безпеки ООН через обстріл Старобільська. Кремль звинувачує Україну в тому, що ЗСУ в ніч на 22 травня здійснили ракетно-дроновий удар по коледжу та гуртожитку педуніверситету в Старобільську. За твердженням російської сторони, три будівлі коледжу повністю зруйновано, загинула 21 особа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що у Старобільську було знищено один з ключових штабів російського підрозділу безпілотної авіації «Рубікон». Це спеціалізований центр, де готували операторів FPV-дронів для дій проти українських позицій на всій лінії фронту. «Збройні сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. У ніч на 22 травня уражено низку об’єктів російського аґресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу “Рубікон” у районі міста Старобільськ», – йдеться в повідомленні Генерального штабу.