Ferrari репрезентувала свій перший повністю електричний автомобіль.

Проте новинка не вразила інвесторів, акції компанії впали на 6%.

 

 

Славетний італійський виробник спорткарів – компанія Ferrari NV – представив у вівторок, 26 травня, свій перший повністю електричний автомобіль. Про це повідомила газета La Repubblica. Нова модель отримала назву Luce («світло» італійською). На презентації був присутній президент республіки Серджо Маттарелла, який здійснив перший тестдрайв.

 

Перший електромобіль Ferrari вагою понад 2,2 тонни має чотири електродвигуни – по одному на кожне колесо, – які забезпечують потужність 1050 кінських сил. Він розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди, розвиває максимальну швидкість 310 км/год і має запас ходу 530 км на повній зарядці. У салоні чотиридверного хетчбека достатньо місця для п'ятьох людей, йдеться у прес-релізі компанії. Вартість становитиме 550 тисяч євро, що зробить Luce однією з найдорожчих моделей Ferrari.

 

Над дизайном Luce працювала каліфорнійська студія LoveFrom під керівництвом Джоні Айва (Jony Ive), який багато років відповідав за дизайн iPhone та інших продуктів Apple. «Таким чином, автомобіль перейняв мінімалістичну мову дизайну Apple з його формою, що нагадує мушлю, та скляним силуетом», – описує La Repubblica. Енріко Галлієра (Enrico Galliera), керівник відділу маркетингу та продажів Ferrari, пояснив на презентації, що метою було навмисне поляризувати аудиторію: «Ми хотіли принести на ринок щось абсолютно нове, що розділило б думки».

 

Серджо Маттарелла за кермом Ferrari Luce

 

Однак інвестори не оцінили експериментаторських потуг Ferrari. Акції компанії у вівторок подешевшали на 6%. З початку року ринкова вартість компанії просіла на 8,9%, до 73,3 млрд євро. Керівник досліджень аналітичної фірми AIR Research П'єр-Олів'є Ессіг (Pierre-Olivier Essig) вважає, що саме екстравагантний дизайн і став причиною провалу.

 

26.05.2026

