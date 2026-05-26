Папа Римський перепросився за роль Ватикану в легітимізації рабства.

Папа Римський Лев XIV вперше в історії Католицької церкви перепросився за її роль в легітимізації рабства та за те, що протягом століть Святий Престол не засудив цього ганебного явища. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press. У оприлюдненій 25 травня енцикліці Magnifica Humanitas («Величне людство») Папа назвав цю сторінку в історії Ватикану «раною в християнській пам'яті, від якої не можна усунутись».

У своїй першій енцикліці чинний Понтифік визнав, що, за сьогоднішніми мірками, неможливо судити про моральність ухвалених раніше рішень. «Однак ми не можемо заперечувати або применшувати ту затримку, з якою і суспільство, і церква засудили лихо рабства», – додав він.

Попередні очільники Церкви лише перепрошувалися за участь християн у трансатлантичній работоргівлі. При цьому, як зазначив Лев XIV, жоден його попередник, «ніколи публічно не визнавав, і тим більше не вибачався», за роль, яку зіграв Ватикан у наданні європейським монархам явної влади поневолювати і підкоряти собі «невірних».

Як зазначає інформаційний портал Vatican News, питання работоргівлі Папа Лев XIV порушив у контексті того, що він назвав «новими формами рабства і колоніалізму, які підживлює цифрова революція», а передовсім штучний інтелект. ШІ, за його словам, породжує нові форми рабства, такі як «травмовані, понівечені, зношені тіла» тих, хто працює на видобутку рідкісноземельних металів, необхідних для інформаційних технологій. Тому боротьба проти нових форм рабства є ще одним «вирішальним випробуванням для етичного розрізнення» цифрової трансформації.

У цьому контексті Лев XIV підкреслює, що «Церква відновлює своє рішуче засудження будь-яких форм рабства, торгівлі людьми та їхньої комерціалізації», і наголошує, що не реагувати на ці «поважні порушення людської гідності» або толерувати їх означає, по суті, «стати співучасником».

Папа Римський закликав більше уваги приділяти етичним питанням у сфері ШІ. Для цього, на його думку, необхідні «незалежний нагляд, інформування користувачів та політична система, яка готова брати на себе відповідальність».