Папа Римський перепросився за роль Ватикану в легітимізації рабства.

Він теж застеріг від «нових форми рабства і колоніалізму, які підживлює цифрова революція», а передовсім штучний інтелект.

 

 

Папа Римський Лев XIV вперше в історії Католицької церкви перепросився за її роль в легітимізації рабства та за те, що протягом століть Святий Престол не засудив цього ганебного явища. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press. У оприлюдненій 25 травня енцикліці Magnifica Humanitas («Величне людство») Папа назвав цю сторінку в історії Ватикану «раною в християнській пам'яті, від якої не можна усунутись».

 

У своїй першій енцикліці чинний Понтифік визнав, що, за сьогоднішніми мірками, неможливо судити про моральність ухвалених раніше рішень. «Однак ми не можемо заперечувати або применшувати ту затримку, з якою і суспільство, і церква засудили лихо рабства», – додав він.

 

Попередні очільники Церкви лише перепрошувалися за участь християн у трансатлантичній работоргівлі. При цьому, як зазначив Лев XIV, жоден його попередник, «ніколи публічно не визнавав, і тим більше не вибачався», за роль, яку зіграв Ватикан у наданні європейським монархам явної влади поневолювати і підкоряти собі «невірних».

 

Як зазначає інформаційний портал Vatican News, питання работоргівлі Папа Лев XIV порушив у контексті того, що він назвав «новими формами рабства і колоніалізму, які підживлює цифрова революція», а передовсім штучний інтелект. ШІ, за його словам, породжує нові форми рабства, такі як «травмовані, понівечені, зношені тіла» тих, хто працює на видобутку рідкісноземельних металів, необхідних для інформаційних технологій. Тому боротьба проти нових форм рабства є ще одним «вирішальним випробуванням для етичного розрізнення» цифрової трансформації.

 

У цьому контексті Лев XIV підкреслює, що «Церква відновлює своє рішуче засудження будь-яких форм рабства, торгівлі людьми та їхньої комерціалізації», і наголошує, що не реагувати на ці «поважні порушення людської гідності» або толерувати їх означає, по суті, «стати співучасником».

 

Папа Римський закликав більше уваги приділяти етичним питанням у сфері ШІ. Для цього, на його думку, необхідні «незалежний нагляд, інформування користувачів та політична система, яка готова брати на себе відповідальність».

26.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Віра як інструмент пізнання
Олег Яськів
Розмова-полілог науковців про Знання, Віру та Істину довкола праць Майкла Поланьї "Особистісне знання" та Карла Ясперса "Поняття філософської віри"
23.05.26 | | Дискурси
Українці на «Modern Freedom» 
У Нью-Йорку відкрилася масштабна міжнародна виставка Modern Freedom, у межах якої представили роботи десяти українських митців поряд із художниками з країн Центральної та Східної Європи.
22.05.26 | | Штука
Тарас Шевченко: антиімперська реактуалізація
Євген Нахлік
Сучасна російсько-українська війна оживила суґестивну силу Шевченкового антиімперського спрямування
22.05.26 | | Минуле
Три рази – завжди
Тарас Прохасько
...дорогою можна співати пияцьких пісень, можна собі говорити, яким вдалим може бути сезон і ціле життя. Треба лиш бути собою. Справжнім. І вірити людям
21.05.26 | | Дискурси
Пейзажі Ростислава Лужецького
Ростислав Лужецький використовує оригінальні техніки, зокрема поєднує живопис із пластичними рішеннями (асамбляж). У творчості художник опрацьовує важливі суспільно-політичні й історичні теми.
21.05.26 | | Штука
Отто Ган: Конструктивізм, надреалізм – і що далі?
Дана Пінчевська
Про два напрями післякубістичного малярства: коротенький текст, присвячений мистецьким стилям міжвоєнної доби – блискучий приклад художньої критики Львова 1930-х років.
21.05.26 | | Минуле
Львів – місто королів
Юрій Винничук
Давній Львів ставився з особливим чуттям до своїх «оригіналів», до них виявляючи симпатію, сприймаючи з гумором і поблажливістю, інтегруючи до міської культури
20.05.26 | | Дискурси
Чех, Павлюк, Дронь: 7-9 серпня у Львові
Галина Гузьо
Літературний фестиваль BestsellerFest вдруге збирає українців довкола книжок, які читає та обговорює вся країна. У програмі — розмови і презентації нових книжок; автограф-сесії та зустрічі із книжковими блогерами; ярмарок 50 видавництв; вечірні концерти.
20.05.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.