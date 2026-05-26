1553-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. РФ та ТОТ АР Крим, а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (91%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1363 із 1502 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,8% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

141,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1383,0% артилерійських систем (з них 11,4% за минулий тиждень),

160,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

99,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетою "Іскандер", КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 14 населених пунктах області, двоє людей загинули, постраждало 24 людини, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:35 У Полтавському районі внаслідок російської атаки зруйновано житловий будинок та пошкоджено об'єкти інфраструктури, під завалами опинилася літня мешканка, яку рятувальники дістали та передали медикам, повідомили в ДСНС України.

09:30 У ході проведення аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі Києва було виявлено же одну жертву російської атаки на Київ 24 травня, повідомили в поліції Києва.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 858 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області, у Запорізькому районі двох людей поранено, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Під час комбінованого ракетно-дронового удару російських військ по Одеському регіону одна людина загинула, ще щонайменше троє отримали поранення, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районі населеного пункту Товстодубове Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Діброва, Дробишеве, Ставки, Ямпіль, Нововодяне та Озерне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п'ять спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки та в бік Миколайпілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районі населеного пункту Вербове. На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне, Рівнопілля, Староукраїнка, Цвіткове, Верхня Терса та Воздвижівка. На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка та Щербаки. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також ворог втратив один танк, сім бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 1790 безпілотних літальних апаратів, 374 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія пригрозила систематичними ударами по Києву, порушуючи дух перемир’я в День перемоги, ймовірно, щоб продемонструвати свою силу після приниження, якого зазнала сама Росія внаслідок цього перемир’я.

• Кремль стверджує, що його удари є відповіддю на нібито український удар по цивільному населенню, щоб стримати будь-яку готовність Заходу реагувати на посилені удари Росії по Києву, але це заявлене виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Кремля.

• Звинувачення російського уряду в тому, що українські сили порушили міжнародне право, є спробою відвернути увагу від систематичних порушень міжнародного права з боку російських сил.

• Російські війська, ймовірно, запустили другу балістичну ракету середньої дальності «Орешник», яка, за повідомленнями, дала збій і влучила в окуповану Донецьку область під час вже масштабного та дорогого комплексу ударів 23–24 травня.

• 25 травня президент Росії Путін підписав закон, який дозволяє йому санкціонувати використання Збройних сил Росії за кордоном для захисту «російських громадян», проти яких ведеться судове переслідування в міжнародних або іноземних національних судах.