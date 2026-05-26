Росія анонсувала масовані удари по Києву й закликала іноземних дипломатів полишити місто.

Заява Кремля пролунала через добу після однієї з найжорстокіших атак Росії на Київ.

Міністерство закордонних справ Росії попередило про намір російської армії завдати нових ударів по українській столиці та її «центрам ухвалення рішень». Російське зовнішньополітичне відомство закликало іноземних громадян та дипломатів, які проживають у Києві полишити місто. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву МЗС РФ.

«У ситуації, що склалася, Збройні Сили Російської Федерації приступають до послідовного завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві, включно з конкретними місцями проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА, що використовуються київським режимом за сприяння натовських фахівців, відповідальних за поставки комплектуючих, надання розвідданих та ціленаведення. Удари завдаватимуться і по центрах ухвалення рішень, і по командних пунктах. У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розосереджені по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включно з персоналом дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути місто, а мешканців української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури режиму Зеленського», – йдеться в заяві МЗС Росії.

Заява Кремля пролунало через день після того, як Росія завдала по Києву масованого ракетно-дронового удару. Це була одна з найбільших атак на місто з 2022 року. Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що удар став відповіддю на атаку України кількома днями раніше на навчальний корпус та гуртожиток коледжу Луганського державного педагогічного університету у Старобільську.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що Сили оборони завдали удару по штабу російського спецпідрозділу «Рубикон» в окупованому Старобільську Луганської області. У ГШ нагадали, що представники спецпідрозділу БпЛА «Рубикон» регулярно завдають ударів по мирних жителях і цивільній інфраструктурі в Україні.

На початку травня Росія вже закликала іноземних громадян та дипломатів евакуюватися з Києва. Тоді Москва погрожувала завдати масованих ударів по центру української столиці, якщо Україна зірве військовий парад на Красній площі 9 травня.