У Чехії затримали митрополита РПЦ Іларіона.

У його машині знайшли контейнери з білим порошком.

 

Путін з митрополитом Іларіоном

 

У чеському місті Карлові Вари затримали колишнього главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, митрополита Іларіона. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом напост в Telegram-каналі Іларіона.

 

У пості йдеться, що 24 травня після виїзду з храму в Карлових Варах чеські поліціянти зупинили автомобіль, в якому перебував митрополит. У ході огляду в багажнику машини виявили «чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору».

 

Митрополит Іларіон рішуче заперечив свою причетність до зберігання заборонених речовин. «Я не маю і ніколи не мав жодного стосунку до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене, як для священнослужителя, саме припущення про подібне є безумовно хибним. Я наполягаю на повній, незалежній та процесуально бездоганній перевірці того, що сталося», – заявив він.

 

Іларіон також стверджує, що за останні місяці неодноразово отримував анонімні погрози, у тому числі погрози фізичної розправи, з вимогою залишити місце свого служіння.

 

Митрополит Іларіон (у миру – Григорій Алфєєв) довгий час очолював зовнішньополітичне відомство РПЦ. Після початку повномасштабної війни Росії проти України його перевели до Угорщини на посаду управителя Будапештсько-Угорської єпархії. Однак там він протримався недовго: після того, як келійник Іларіона звинуватив його у сексуальних домаганнях, митрополита перевели на служіння до Карлових Вар.

 

Чеські та угорські ЗМІ неодноразово повідомляли про зв'язки Іларіона з російськими спецслужбами. Зокрема, було опубліковано відео, на якому Іларіон стріляє по мішені у тирі зі зброї, яку використовують співробітники ФСБ. За інформацією чеського видання Deník N, яке посилалося на колишнього соратника митрополита, стрільба проходила у штаб-квартирі ФСБ у Москві.

25.05.2026

