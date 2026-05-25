У Пакистані внаслідок теракту на залізниці загинуло щонайменше 24 особи.

Було підірвано потяг у якому, зокрема, їхали співробітник пакистанських сил безпеки та їхні родини.

У Пакистані в провінції Белуджистан було підірвано потяг, який перевозив співробітників пакистанських сил безпеки та їхні родини. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на представників місцевої влади. Вибух пролунав у неділю, 24 травня, в провінції Белуджистан, коли потяг проходив через район Чаман-Фатак у столиці регіону Кветте. Підтверджено загибель щонайменше 24 осіб, щонайменше 70 постраждали внаслідок вибуху.

Відповідальність за вибух взяло на себе сепаратистське угрупування «Армія визволення Белуджистану». Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль поряд із залізничними коліями.

Згідно з відеозаписами, опублікованими в інтернеті, два вагони потяга перекинулися і спалахнули. Також постраждали автомобілі, що стояли поряд.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф рішуче засудив напад, назвавши його «боягузливим актом тероризму», і висловив співчуття сім'ям жертв. «Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих і молюся за якнайшвидше одужання поранених», – зазначив він.

Белуджистан, що межує з Афганістаном та Іраном, є найбільшою, але при цьому найбіднішою провінцією Пакистану. «Армія визволення Белуджистану» веде боротьбу за незалежність реґіону. Угруповання визнане терористичним у низці країн, включно зі США, Великою Британію та державами Євроунії.