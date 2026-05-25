У Пакистані внаслідок теракту на залізниці загинуло щонайменше 24 особи.

Було підірвано потяг у якому, зокрема, їхали співробітник пакистанських сил безпеки та їхні родини.

 

 

У Пакистані в провінції Белуджистан було підірвано потяг, який перевозив співробітників пакистанських сил безпеки та їхні родини. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на представників місцевої влади. Вибух пролунав у неділю, 24 травня, в провінції Белуджистан, коли потяг проходив через район Чаман-Фатак у столиці регіону Кветте. Підтверджено загибель щонайменше 24 осіб, щонайменше 70 постраждали внаслідок вибуху.

 

Відповідальність за вибух взяло на себе сепаратистське угрупування «Армія визволення Белуджистану». Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль поряд із залізничними коліями.

 

Згідно з відеозаписами, опублікованими в інтернеті, два вагони потяга перекинулися і спалахнули. Також постраждали автомобілі, що стояли поряд.

 

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф рішуче засудив напад, назвавши його «боягузливим актом тероризму», і висловив співчуття сім'ям жертв. «Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих і молюся за якнайшвидше одужання поранених», – зазначив він.

 

Белуджистан, що межує з Афганістаном та Іраном, є найбільшою, але при цьому найбіднішою провінцією Пакистану. «Армія визволення Белуджистану» веде боротьбу за незалежність реґіону. Угруповання визнане терористичним у низці країн, включно зі США, Великою Британію та державами Євроунії.

25.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Віра як інструмент пізнання
Олег Яськів
Розмова-полілог науковців про Знання, Віру та Істину довкола праць Майкла Поланьї "Особистісне знання" та Карла Ясперса "Поняття філософської віри"
23.05.26 | | Дискурси
Українці на «Modern Freedom» 
У Нью-Йорку відкрилася масштабна міжнародна виставка Modern Freedom, у межах якої представили роботи десяти українських митців поряд із художниками з країн Центральної та Східної Європи.
22.05.26 | | Штука
Тарас Шевченко: антиімперська реактуалізація
Євген Нахлік
Сучасна російсько-українська війна оживила суґестивну силу Шевченкового антиімперського спрямування
22.05.26 | | Минуле
Національна культура і безпека Української держави
Ігор Набитович
Огляд викликів перед українським культурним простором за 35 років української незалежности
22.05.26 | | Дискурси
Три рази – завжди
Тарас Прохасько
...дорогою можна співати пияцьких пісень, можна собі говорити, яким вдалим може бути сезон і ціле життя. Треба лиш бути собою. Справжнім. І вірити людям
21.05.26 | | Дискурси
Пейзажі Ростислава Лужецького
Ростислав Лужецький використовує оригінальні техніки, зокрема поєднує живопис із пластичними рішеннями (асамбляж). У творчості художник опрацьовує важливі суспільно-політичні й історичні теми.
21.05.26 | | Штука
Отто Ган: Конструктивізм, надреалізм – і що далі?
Дана Пінчевська
Про два напрями післякубістичного малярства: коротенький текст, присвячений мистецьким стилям міжвоєнної доби – блискучий приклад художньої критики Львова 1930-х років.
21.05.26 | | Минуле
Львів – місто королів
Юрій Винничук
Давній Львів ставився з особливим чуттям до своїх «оригіналів», до них виявляючи симпатію, сприймаючи з гумором і поблажливістю, інтегруючи до міської культури
20.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.