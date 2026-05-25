1552-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 17:30) росіяни атакував 262 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (94%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1432 із 1588 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,9% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1380,9% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

160,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

99,94% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 21 населеному пункту області, постраждали 18 людей, у тому числі дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

09:35 Внаслідок атаки росіян на Київ 24 травня, двоє людей загинули і 87 постраждало, 21 з них перебуває в лікарні, повідомив міський голова Віталій Кличко і в ДСНС. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 753 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому районі три людини отримали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9975 дронів-камікадзе та здійснив 2898 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та три гармати противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки, Тернової. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоосинове. На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в гашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, Ставки. На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука, Різниківка. На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі населеного пункту Никифорівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Муравка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в районі Тернового та у бік Великомихайлівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського. На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також знешкоджено три танки, п’ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1924 безпілотних літальних апарати, 55 ракет, 302 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 23 на 24 травня Росія завдала нищівного ракетного та безпілотного удару по Україні, зокрема з використанням балістичної ракети середньої дальності «Орешник», зосередивши атаку на Києві.

• Російські удари пошкодили урядові будівлі та культурні об’єкти в Києві — саме так Кремль погрожував вчинити, якщо Україна завдасть удару по урочистостях з нагоди Дня Перемоги 9 травня в Москві, чого Україна не зробила.

• Російські війська все частіше використовують масові удари дронів «Шахед», щоб перевантажити українську протиповітряну оборону та полегшити успішні ракетні удари на тлі високих показників перехоплення «Шахедів» з боку України.

• Російські націоналістичні військові блогери відкинули ці удари як здебільшого символічні та зазначили, що вони відбуваються на тлі російських невдач на полі бою.

• Обґрунтування Росії щодо комбінованого удару по Києву суперечить її багаторічній практиці цілеспрямованих ударів по цивільному населенню.