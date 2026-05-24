Біля Білого дому відбулася стрілянина.

Нападника, який виявився психічно хворим, застрелили.

У Вашінґтоні біля Білого дому в суботу ввечері, 23 травня, зловмисник влаштував перестрілку зі співробітниками Секретної служби США. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, нападник підійшов до одного з блокпостів Білого дому, дістав з торби револьвер і зробив кілька пострілів у бік співробітників Секретної служби. Офіцери відкрили вогонь у відповідь.

Зловмисник отримав тяжкі поранення, був шпиталізований і згодом помер у лікарні. Внаслідок перестрілки тяжке поранення також отримав один перехожий. Білий дім було ненадовго переведено в режим блокування, журналістів, які перебували на Північній галявині, евакуювали.

Згодом з’ясувалося, що чоловік, який влаштував стрілянину біля Білого дому, мав проблеми з психічним здоров'ям. За даними газети The New York Post, нападником виявився 21-річний Насір Бест (Nasire Best). Джерела федеральних служб повідомили, що чоловік перебував у полі зору Секретної служби як особа із вираженими ознаками психічного розладу. Зокрема, він стверджував, що є «Ісусом Христом». Джерела зазначають, що Бест протягом останніх років регулярно з'являвся біля різних входів до Білого дому, порушуючи приписи суду про заборону наближатися до об'єкту.

Згідно з матеріалами поліції округу Колумбія, Бест був примусово шпиталізований 26 червня 2025 після того, як перекрив рух на вуличному перехресті, вигукуючи недолугі заяви. 10 липня його знову затримали за незаконне проникнення на територію, прилеглу до Білого дому: тоді Бест зумів пробратися через вихідний турнікет.