1551-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1678 російських атак (позаминулого тижня – 1559), при цьому знищено 7130 російських військових (позаминулого – 7680): у середньому 4,2 за атаку (позаминулого – 4,9).

13:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1962 корегованих авіаційних бомб, що значно більше, як було попереднього тижня (1509), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

13:45 Кількість постраждалих у Києві після російської масованої атаки в ніч на неділю збільшилася до 77: у стаціонарах перебуває 31 поранений, троє із них – у тяжкому стані, повідомив мер Віталій Кличко. Двоє людей загинули.

12:10 Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Богодухів постраждали 13 осіб, семеро з яких шпиталізовані, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

12:05 Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю отримав незначні пошкодження Будинок уряду на вулиці Грушевського, 12/2: від вибуху повилітали шиби, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

12:20 У Херсоні внаслідок артобстрілу ринку дві людини загинули, ще семеро – постраждали внаслідок, повідомили в обласній прокуратурі.

12:15 Нічний удар балістичною ракетою проміжної дальності "Орєшнік" по Білій Церкві призвів до пошкодження гаражів та підприємства, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Це було третє застосування росіянами ракети цього типу, яка є модифікацією ракети проміжної дальності РС-26 "Рубєж", для удару по Україні. Вперше вона була застосована для удару по місті Дніпро 21 листопада 2024 року, а вдруге – для удару по підприємству на території Львівської області 8 січня 2026 року.

Слідчі Служби безпеки України знайшли на місці удару блок стабілізації і наведення ракети, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Вони кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. Пуск було здійснено з російського полігону "Капустин Яр".

11:00 Щонайменше 83 людини постраждали внаслідок нічних атак РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

10:20 Вночі (з 18:00), росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

- 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська обл., РФ);

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” (район пуску – Липецька обл., РФ);

- 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);

- 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);

- 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська, Курська обл., РФ, акваторія Чорного моря);

- 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (37%);

- 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (82%);

- 549 ворожих БпЛА різних типів (92%).

Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.

За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1689 із 1850 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,6% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

141,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1379,4% артилерійських систем (з них 12,3% за минулий тиждень),

160,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

99,94% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:10 У результаті російського обстрілу пошкоджено будівлю Інституту св. Томи Аквінського та домініканський монастир у Києві, повідомив отець-домініканець Ярослав Кравець. Безпосередньо перед світанком, близько 4:00 ранку, ракета зруйнувала будівлю поруч із монастирем.

10:05 Двоє мирних жителів загинули й дев’ятеро постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога в Київській області, повідомив начальник КОВА Микола.

10:00 Внаслідок російської атаки вночі у Великовисківській громаді Новоукраїнського району Кіровоградської області були пошкоджені 16 будинків, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович

09:55 Одинадцятеро людей зазнало постраждали у Черкасах внаслідок атаки ворожого БпЛА, повідомило МВС України.

09:50 Внаслідок російського обстрілу вночі постраждали заклади харчування і магазини на Хрещатику в Києві: розбиті вітрини магазинів і кафе, шиби в будинках.

09:45 Внаслідок масованої гібридної атаки росіян на Київ одна людина загинула, 44 поранено, повідомив міський голова Віталій Кличко. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

09:40 У результаті російського обстрілу постраждали пам'ятки на Поштовій площі в Києві, повідомили у музеї на Поштовій площі: від падіння уламків та від вибухової хвилі було пошкоджено пам'ятку архітектури Національного значення Поштову станцію та Церкву Різдва Христового.

09:35 У результаті російського обстрілу постраждав Національний музей "Чорнобиль" на столичному Подолі, повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

09:30 Після нічного російського обстрілу були великі пожежі в ТРЦ "Квадрат" та на Лук'янівському ринку в Києві, показали в ДСНС. Пошкоджений вестибюль метро на станції "Лук'янівська", яка наразі закрита, та ресторан "Макдональдс".

09:25 В результаті російського обстрілу вночі пошкоджено головний офіс "Укрпошта" на Майдані Незалежності в центрі Києва, повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

09:20 Внаслідок нічної російської атаки пошкоджено житлові будинки у семи з десяти адміністративних районів Києва, повідомили в ДСНС.

У Шевченківському районі у школі виникла пожежа; у 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під'їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи; зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку; в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де загинула людина.

У Дарницькому районі обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку.

У Святошинському районі – влучання у 9-поверховий житловий будинок.

У Солом'янському районі була незначна пожежа та руйнування на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку.

У Печерському районі внаслідок обстрілу була пожежа на рівні 13 поверху 20-поверхової новобудови.

А у Дніпровському районі була пожежа у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу.

В Оболонському районі горів житловий будинок і пожежа у будівельному гіпермаркеті.

У Деснянському районі – влучання у торговельний центр та будівлю супермаркету, на території гаражного кооперативу – пожежа п'яти гаражних боксів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9203 дрони-камікадзе та здійснив 2886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці. На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Колісниківка. На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися у районах населених пунктів Ямпіль, Лиман, Зарічне, Діброва, Озерне, Новоселівка та в бік населених пунктів Чернещина, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве. На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука. На Краматорському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районі Маркового та у бік Юрківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував два рази, в районах Тернового та Степового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 32 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Лугівського та у бік Приморського. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також знешкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1843 безпілотних літальних апарати, 292 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, українські війська провели механізований контрнаступ у напрямку Борової, прорвавши, ймовірно, на п’ять кілометрів углиб російських оборонних позицій.

• У ніч з 22 на 23 травня Україна продовжила кампанію ударів на великі відстані, використовуючи ослаблені та перенапружені російські засоби ППО, націлившись на російську нафтову інфраструктуру та військові об’єкти.