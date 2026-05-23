Велика стратегія

Кілька років тому «Збруч» розпочав публікацію моїх есеїв про легендарні подвиги Геракла. Сьогодні з приємністю хочу повідомити, що у Видавництві Старого Лева вийшла друком моя книжка «Подвиги Геракла. Стратегія перемоги у міжнародних відносинах», яка охоплює шість подвигів античного героя в інтерпретації зовнішньої політики, геополітики та геокультури. З цієї нагоди й на люб’язне запрошення редакції ділюся уривком з книжки, який стосується найважливішого – нашої великої стратегії.

Першовідкривачем поняття геокультури треба вважати Євгена Маланюка*.

Цей термін, аналогічний до «геополітики», він уперше використав у «Нарисах з історії нашої культури», опублікованих у 1954 році. За його спостереженням, напрямні нашої культури, «її глибший і ширший зміст були часто диктовані й давані саме географічним положенням нашої Батьківщини».

На відміну від класиків геополітики, що зосереджувалися на механічній залежності географії і політики, економіки чи військового потенціалу, Маланюк пропонує масштабніший і проникливіший погляд. Він вказує на силу, яка найдужче впливає на історичну долю, — культуру.

У погоні за Керинейською ланню, символом вічної краси, свободи і мудрості, Геракл прямує до містичної Гіпербореї. В античному уявленні, у цій стороні розташовані «петлі, на яких обертався світ» і «границі перевертання зірок». На землі Гіпербореї жив мудрий і повний сили народ, який поклонявся Аполлону, любив ліси й гаї та не знав хвороб. Пліній Старший писав, що мешканці цієї землі вмирали лише з власної волі від перенасичення життям.

Як каже Маланюк, великий Геродот під цією назвою мав на увазі нашу Батьківщину. «Наша, бо земля протягом довгих століть належала до антично-грецького круга, до круга античної культури Еллади — родовища пізнішої культури і Риму, і Европейського Заходу», — підкреслює поет. Потреби сперечатися, чи може земля України претендувати на зв’язок із легендарною Гіпербореєю, звісно, немає. Будь-яка спроба довести чи заперечити достовірність цього прекрасного міфу викличе хіба посмішку. І хоч Гіперборейська лінія зникає в глибині часу, мов іще один нерозвіданий тунель, ми залишаємося на не менш цінній тверді. Хоч як змінювалися б назви, пише Маланюк, істота речей та сама: «Те населення (нашої землі) культурно належало в античних часах до світу Еллади», і цей факт для нашої історії важить багато, бо визначає полюс нашого тяжіння, який не зуміли змінити всі наступні віки.

Фактично, ми говоримо про силу, якій підпорядковуються всі інші явища і поля, — силу культурної гравітації.

Ключ «геокультури» відмикає багато таємниць минулого. Але може також допомогти відкрити завісу майбутнього — не в сенсі гарантованих відповідей, а в плані неуникненних питань. А таких головних геокультурних запитань, як на мене, є три.

За Маланюком, вплив Еллади залишив колосальний культурний відбиток на нашій землі та став джерелом традиції «старокиївського гуманізму» — традиції, про яку йшлося в контексті одного з топосів української зовнішньої ідеї. Але «лагідна душевна мирність і мудра примиренність психіки», характерні для античної ойкумени, відіграли в нашій історії не лише позитивну, а й гальмівну роль. «І, власне, державотворчим par excellence було те політичне явище, що прийшло на заміну Елладі й що звемо його Рим […] Коли антична Греція була явищем, в першу чергу, культурним і культуротворчим, то культура Риму — це була культура політична, державна, військова, правнича», — наголошує поет.

Культура визначає світоглядні полюси й межі, але не заміняє буквальні методи державного будівництва, дисципліни і примусу, права і порядку. Через те, що на нашій землі не було масштабної і сталої римської присутності, ми не маємо прикладу того способу урядування, який Рим залишив як «вікопомний ідеал громадянина (“цивіс романус”), отже, і громадянина-вояка та громадянина-адміністратора».

Брак міцної державної традиції, ґрунтованої на римській основі, — це брак надійного підмурівку в нашій історії. Вповні це відчулося під час відновлення державності у ХХ столітті. І хоч за жодних обставин не можна заперечувати і легковажно применшувати історичний успіх першого тридцятиліття нашої незалежності, бо його головним доказом стало безпрецедентне за силою і героїзмом стримування масштабної російської агресії; відсутність «римського інстинкту» у ставленні до власної держави, її ефективного і справедливого «ідеалу» та ясного і дотримуваного «ритуалу» досі залишається однією з наших найбільших національних вад.

Так із відомих міркувань Маланюка, на мій погляд, постає перше «геокультурне» питання нової доби. Чи здатні ми як один народ — внаслідок нового витка геноцидальної агресії Росії проти України — остаточно усвідомити найвищу цінність своєї державності, і чи здатні ми видобути в собі прагнення втілити в життя її сучасний ідеал, що поєднає в реаліях нового часу «грецьке» і «римське» начала, свободу і відповідальність, право й обов’язок, громадянську небайдужість і державну стійкість? Саме з відповіді на це питання розпочинається нова сторінка нашої історії.

Якщо перше питання стосується природи громадянського ставлення до власної держави, то друге порушує проблему відносин усередині суспільства та довіри між суспільством і його творчою лідерською меншістю. Воно теж лежить у площині геокультурних координат, оскільки вибір відповіді означатиме вектор руху.

В’ячеслав Липинський назвав це питання «трагедією українського Санчо Панса». В образах Дон Кіхота і Санчо Панса він бачить конфлікт і поєднання двох систем — ідеалізму та реалізму. Якщо Дон Кіхот виростає з минулого і «збирається він у свою життєву дорогу з одиноким завданням: зберегти цю віру, зберегти лицарську традицію, зберегти культуру, зберегти досвід минулих поколінь і передати цей скарб дорогоцінному свому товаришеви подорожньому», то Санчо за собою нічого не має, бо «він весь в будуччині».

«Без Дон Кіхота не можна би помислити собі існування модерної европейської нації. Бо коли-б, згідно з реалістичними поглядами Санчо Панча, нація це громада людей, що балакає одною мовою, то во ім’я реалістичних інтересів, во ім’я практицизму цих людей краще було-б перемінити мову і почати балакати так, як більше корисно для реальних інтересів цієї громади. І так зробили Санчо Панчі всіх тих націй, які не мали своїх Дон Кіхотів», — каже Липинський.

Санчо насміхається над Дон Кіхотом лиш доти, доки не відкриває в собі велику віру в чистоту лицаревих ідеалів. Перед Дон Кіхотом стоїть завдання творити і підтримувати національну легенду і бути сміливим лідером, у щирість якого може повірити народний Санчо. Дон Кіхот не лише захищає прадавню традицію, а й творить зміст їхньої історичної присутності. Віра Санчо Панси, отже, наповнює цей зміст життям. Історія постійно творить «матеріал» для обох типажів, але без їхньої сполучності вони або гинуть, або розчиняються в просторі інших націй і культур. «І буде мучатись наш Санчо Панчо доти, доки не прийде український Дон Кіхот. Буде він блукати у своїх реальних і практичних комбінаціях, доки Дон Кіхот своєю вірою не потягне його за собою у світ не нудного, а захоплюючого образами Дон Кіхотового духа».

У ХХІ столітті цей вічний сюжет ставить перед нами друге «геокультурне» питання. Чи зможе сучасний і майбутній український Дон Кіхот піднятися на висоту національного ідеалу і не зрадити його в умовах постійної смертельної загрози? Чи здатен національний Санчо Панса повірити в цей ідеал і не відступити від нього на тривалій, виснажливій і непередбачуваній дорозі? Чи спроможні Дон Кіхот і Санчо повірити один одному, а ми — виконати свою роль в обох іпостасях?

Єдиним знаменником цих питань виступає віра і довіра. Прикметно й те, що цього разу українським Дон Кіхотові й Санчо Пансі доведеться не наслідувати чужі приклади, а самим стати зразком для інших народів.

А третім «геокультурним» питанням постає перед нами вибір проєкції сили.

Один із найвідоміших українських геополітиків Юрій Липа називав «поземною віссю» України північно-східний берег Чорного моря, а головною напрямною експансією українців — здобуття чорноморських берегів. Як він пише, «щоб полегшити собі справу боротьби з українською стихією, керма Совітів, визначаючи межі УССР, обтяла доступ України до Криму і Дону. Бажання забрати також і Донецький басейн зустріло такий опір серед українських комуністів, що Ленін не посмів його відділити. Тим однак не припинено спонтанного руху українського населення на південний схід. Ще за часів царату доходили окремі групи населення на Закавказзя, до Туркменистану і навіть до Північного Ірану». Саме Криму, Кубані, Дону і Південній Україні Липа відводив у 1940-х роках роль політичного центру нової, модерної України.

Зміст української державності — це зміст геополітичний, каже Липа. Він особливо наголошує, що Україна є могильником російської імперії: «Знищення Росії — як центру наднаціонального розподілу земель над Волгою, Печорою і Білим морем — відповідно до їхнього національного й історичного змісту — це передумова сильної України». Основним опертям України він вважає Чорне море, а головну формулу української геополітики розглядає як «панування на Півдні» з одночасною «міцною сторожею» на Півночі.

Уявлення Липи — закономірний наслідок воєнних реалій минулого століття з відповідним ідейним контекстом того часу. У смертельних умовах він намагається детермінувати роль суверенної України і спроєктувати її геополітичний вплив. Наші воєнні роки ставлять схоже завдання.

Змінюються умови та контексти, ламаються стереотипи та ілюзії, відходять старі економічні устрої, з’являються цілком нові форми відносин, зв’язку і навіть природи мислення у вигляді штучного інтелекту, трансформуються ресурсні й логістичні потреби, скорочуються відстані та втрачають найменший сенс традиційні геополітичні штампи, однак конфлікт, у центрі якого перебуває наша земля, залишається незмінним.

Якою має стати геополітична проєкція України в ХХІ столітті? Як закріпити український вплив у нашому геополітичному регіоні — від Білорусі до Чорного моря і Кавказу — з виходом на ширші південні й східні горизонти? Як та завдяки яким глобальним і трансрегіональним альянсам забезпечити «міцну сторожу» на Півночі?

Свого часу Улас Самчук виголосив знамениту промову про «велику літературу», під якою він розуміє насиченість «вищими правдами» і «вищими вольовими чинниками».

«Хто б ми не були, — каже Самчук, — чи то професор на університетській катедрі, чи то торгівець якимсь товаром, чи підпільний вояк у лісі — всі ми однаково зобов’язані витримано, послідовно втримувати в собі температури певної культури. І чим вона вища, чим більше насичена, тим наші чини, наші снаги, наші наміри будуть більші, досконаліші, учинніші. “Лупаймо сю скалу!” Биймо і розбиваймо залишки варварства у наших душах. Творімо суспільство великого стилю, міцних душ, рівних, витривалих характерів».

Сенс цієї промови полягав у визначенні великого культурного завдання.

У відповідь на ці слова Віктор Петров саркастично зауважив: «Український народ складається з 40 мільйонів. З них 40 мільйонів поетів. Ми маємо геніяльних поетів і жодної великої літератури».

Наш культурний фатум — брат-близнюк фатуму геополітичного.

Репліку Петрова можна назвати жовчним перебільшенням. Хочеться вірити, що його однозначно заперечить масштабне культурне відкриття України у світі, яке переживаємо сьогодні. Але саме таку незручну оцінку нам варто пам’ятати. І як мірило прикладати її до кожного вияву нашого творчого життя у світі, зокрема у царині політики міжнародних зносин.

«Добре, що ми не маємо шляхів відступу», — казав Улас Самчук. Геракл знав, що в ловах Керинейської лані відступу не буває.

***

Загублене в часі перше руське посольство 839 року — сюжет містичний.

Туман історії давно поглинув постаті цих мандрівників, але не раз здається, що їхнє паломництво триває понад часом і, мов рефрен, виринає і повторюється на багатьох драматичних поворотах минулого. Впродовж століть наші посли прокладатимуть маршрути в різні сторони світу, потраплятимуть у пастки, полони і непорозуміння, домовлятимуться про союзи і коаліції та нестимуть в безодню часу вірчі грамоти своєї держави. Хіба не схожі профілі, риси й обставини можна розпізнати в гетьманських місіях? Хіба не подібна таємничість огортає, наприклад, таку загадку століть, як візит Василя Капніста до Берліна, де 1791 року той доводив прусському уряду свій суверенний статус і переконував у необхідності підтримати незалежність України? Хіба не такою ж подорожжю у вічність стануть посольства УНР і ЗУНР?

У цьому многоликому поході була одна цікава фігура.

Отець Данило Олівеберг де Грекані належав до числа найближчих дипломатів у пізньому оточенні Богдана Хмельницького. Вперше в історії він згаданий як афінський монах 1654 року при королівському дворі у Стокгольмі, а незабаром опинився в полі зору гетьманської столиці. Описували його як людину гострого розуму і сміливої, навіть авантюрної вдачі. Іван Крип’якевич називає його мандрівним дипломатом, що «у своїх подорожах переїхав усю Східну Європу (Швецію, Пруссію, Польщу, Московщину, Молдавію, Семигород), всюди нав’язував політичні інтриги і врешті знайшовся в українській службі».

Відомо про кілька його ризикованих місій, що нагадували давню історію в Інґельгаймі-на-Рейні. Під час однієї з них він зумів потрапити до України через московські залоги, повернутися до шведського двору і встановити конфіденційний зв’язок між Богданом Хмельницьким і Королем Карлом Х Густавом. Завдяки кмітливості та вправності він здобув неабияку довіру в Чигирині та став впливовим посередником у підготовці планів військової співпраці зі шведами. Йому належали й такі багатозначні сигнали, як запевнення в готовності Гетьмана підтримати шведів, якщо виникне небезпека війни з Москвою: «Коли б (московський) цар виповів війну королеві, гетьман стане по стороні короля». Про рівень поваги до Олівеберга і вагу його завдань свідчить навіть те, що в жовтні 1655 року Гетьман відправив його зі Львова до Варшави у супроводі почту аж із 3000 козаків.

Але для нас згадка про Олівеберга цікава ось з якої причини. Небагаті, проте важливі відомості про «Посла Запорозького Гетьмана», як гордо підписував свою кореспонденцію грецький монах, свідчать, що той був не лише вмілим медіатором і переговорником, а й ідейним гравцем, що здобував більше, ніж очікувалося, і творив складні зовнішньополітичні комбінації. Його потаємною мрією було звільнення греків з-під Османської неволі, а для цього він прагнув заручитися підтримкою найвпливовіших тогочасних сил і сформувати широку міжнародну коаліцію. Можливо, саме під його впливом така ідея з’явилася в одному з листів-інструкцій Івана Виговського. Зрештою, саме про це йдеться в пам’ятній записці самого Олівеберга, переданій 12 листопада 1655 року королеві Карлу Густаву: «Нема речі більш солодкої і милої, як свобода, ані більш важкої, як неволя, — нема народа, що знаходився б у більшій неволі, як греки, від багатьох літ зневажені й тиранізовані, — просять вони, щоб Бог їх висвободив, як просили євреї в Єгипті».

В’ячеслав Липинський вказує, що задум отця Данила не міг не вражати масштабом — йшлося про проєкт коаліції України, Швеції, Москви, Венеції, Англії й Австрії для звільнення греків, поділу Туреччини, завоювання Пелопоннесу і поширення сфери їхнього впливу на Персію. То був великий геополітичний задум, що мав докорінно змінити баланс сил від Балтії до Передньої Азії.

План Олівеберга був «фантастичною візією», яка перевершувала можливості тогочасного політичного і військового театру. Але, певно, так і належить діяти першорядним дипломатам — не лише просувати інтереси своєї держави, а й відкривати для неї нові обшири і завдання. У цьому, власне, й полягає особливість інтелектуального феномену, який представляє Олівеберг: бачити та вірити в «більше ». Така риса була, є і буде конче потрібною для нашої дипломатії, позаяк вона свідчить про ту творчу матерію, яка й наповнює енергією кровоносну систему дипломатії: амбітність мислення і ціннісну небайдужість.

Реакція прагматика Богдана Хмельницького на мрії отця Данила теж виявилася цілком характерною. З одного боку, Олівеберг навряд чи міг розвивати свою концепцію без згоди Гетьмана, але з іншого — Богдан-Зиновій добре знав ціну масштабним проєктам і довіряв лише тим стратегіям, що мали досяжну мету, міцну основу і належні ресурси. Так, головний Дон Кіхот нашої історії, як його називав Липинський, плекав високі мрії, але керувався реалістичними цілями, і саме на них ґрунтував свою «велику стратегію».

«Великою стратегією» Britannica називає мистецтво використання всіх ресурсів держави або коаліції держав для досягнення цілей війни і миру. Сам термін походить з військової справи, та стосується не лише воєнного стану, а й мирного часу — власне, ця ознака і перетворює звичайну стратегію перемоги у конфлікті на її велику версію, не обмежену конкретними обставинами і розраховану на тривалу перспективу.

З усіх рівнів стратегії — технічного, тактичного, оперативного, стратегічного — Едвард Люттвак розглядає «велику стратегію» як п'ятий і найвищий щабель протистояння націй, що охоплює широкий контекст внутрішньої політики, міжнародної дипломатії, економічної діяльності й інших аспектів, які можуть посилювати або послаблювати нації.

Розумний баланс між «великою візією» і реалізмом її досягнення є своєрідним фарватером стратегічної політики. «Велика стратегія» Богдана Хмельницького полягала в побудові власної держави, незалежної від Речі Посполитої, зміцненні ролі козацької старшини і війська, розвитку системи гнучких дипломатичних союзів від Атлантики і Північного моря до Середземномор’я і Близького Сходу та утвердженні власного державного впливу в нашій частині Європи, посягаючи на роль і позиції Польщі й Туреччини. Бачення Олівеберга органічно доповнювало таку концепцію, але могло стати реальним тільки після виконання багатьох передумов — серії конкретних кроків, успіх яких аж ніяк не був гарантований.

«Велика стратегія» не обов’язково буває вичерпно і детально сформульованою. Та неоспорювана суть її базових постулатів, без зайвих слів очевидна для всіх основних творців і акторів держави, завжди становить неписаний консенсус. Як пише Едвард Люттвак, «велика стратегія» є у всіх держав, навіть якщо вони не здогадуються про це, й означає поєднання засобів переконання і тиску (дипломатія і розвідка) з військовою потугою для здобуття максимуму сили.

За Люттваком, «велика стратегія» Візантійської імперії полягала в захисті свого існування, збереженні міжнародної ролі й впливу не за рахунок прямих військових кампаній (головної зброї Римської імперії), а завдяки міцній обороні, засобам дипломатії, розвідки і фінансового впливу, а також за допомогою грамотного політичного й економічного тиску на сусідів. Серед ключових характеристик «великої стратегії» Габсбурзької імперії Весс Мітчелл називає принцип «глибокої оборони» з умілим використанням природних бар’єрів, складну і динамічну дипломатію, децентралізовану економіку, опертя на зацікавлені місцевої еліти та конкуренцію між ними, уникнення одночасних воєн на різних фронтах і багатовекторність такої політики.

Будь-яка справді «велика стратегія» розпочинається зі складного, переважно екзистенційного конфлікту, в якому немає іншого вибору, ніж боротьба за саме виживання. Безумовно, її суть становить осмислений план дій. Та не менш важливим чинником, від якого залежить успіх «великої стратегії», виступає здатність керівних або лідерських еліт держави забезпечити довгострокове виконання визначеного плану (тобто системність практик, спадкоємність цілей і послідовність політик) на далеке майбутнє. Таким чином, ефективність у цьому сенсі можна оцінювати лише з огляду на значний історичний проміжок часу.

Час — головний суддя і найсуворіший екзаменатор «великої стратегії». А її вінцем є далекосяжний результат, що означає історичне виживання держави — оборону ареалу життя нації і її територіальної цілісності, зміцнення міжнародного, політичного і культурного впливу, економічне благополуччя, захищеність від безпосередніх загроз і потенційних викликів. Саме крізь призму довгострокового результату слід розглядати ефективність стратегічної політики, допускаючи можливість варіативності дій і компромісів, якщо вони підпорядковані високій меті.

По суті, «велика стратегія» — це безупинні лови Керинейської лані.

Хоч омріяний священний об’єкт погоні залишається незмінним, він завжди віддаляється від переслідувача, вимагаючи щораз більшої винахідливості та спритності, щоб принаймні наблизитися до мети. Успіх Героя можна оцінити лише в підсумку, а для відступу шансу немає, бо зневіра чи відмова від поставленої цілі означає поразку, а отже, загибель. Варто пам’ятати, що успіх Героя може викликати ревність або бажання помсти з боку сильніших конкурентів чи навіть самих «богів» історичного Олімпу, що вимагатиме захисту «здобичі» від чужих спроб зазіхнути на неї. І найважливіше, як уже підкреслювалося, досягнуте слід мудро берегти і плекати, бо Керинейська лань ніколи не житиме в неволі слабкодухих і нерозсудливих.

Якою бути «великій стратегії» сучасної України, що змушена вести боротьбу за життя зі значно сильнішим противником? Як жити, діяти і розвиватися в умовах постійної екзистенційної — мілітарної і гібридної — загрози в, далебі, неосяжному майбутньому?

Україна змінилася.

Агресія Росії порушила не лише нашу територіальну цілісність, а й деформувала етнічний, гуманітарний, культурний та інформаційний «габітат» українців. Україна зазнала немислимих людських втрат. Мільйони людей опинилися за межами нашої держави. Мільйони перебувають під російською окупацією, зазнають пропагандистського тиску і репресій, завдяки яким наших співвітчизників намагаються перетворити на росіян. За своїми геноцидальними наслідками сучасна російська агресія стоїть на рівні з Голодомором і Другою світовою війною, які ледь не знищили український народ.

Російська війна докорінно змінила й політичний ландшафт України. Трансформації зазнав увесь реєстр акторів і явищ, які мали вплив на формування того, що ми називаємо феноменом української демократії. Активне громадянське суспільство перемкнуло головну увагу на потреби оборони. Водночас умови воєнного стану істотно обмежили звичні форми традиційного політичного життя країни. Воєнні рамки звузили інформаційну свободу, а реальні медіа опинилися в умовах конкуренції з маловідомими і недостовірними каналами передання інформації.

З одного боку, в Україні ослабли колись впливові фінансові групи, що, серед іншого, підтримували таке специфічне явище, як «плюралізм залежностей» — різновид конкуренції між афілійованими політичними силами та агентами впливу.

З іншого боку, війна похитнула позиції навіть таких авторитетних інституцій, як традиційні українські церкви, рівень довіри до яких ситуативно зменшився в перші роки повномасштабного вторгнення Росії і лише поступово відновив позиції у 2024 – 2025 роках.

Загалом війна змінила баланс сил, впливів і закономірностей конкуренції в Україні. Але найважливішою зміною в політичній природі країни стала поява нового вагомого учасника, а саме української армії — феномена, що означає значно більше, ніж суто Збройні сили, бо охоплює широке коло верств і середовищ — від ветеранів до волонтерів, від пов’язаного з армією бізнесу до академічних кіл і молодіжних рухів.

Гравітаційний вплив цього явища може стати вирішальним чинником впливу на майбутнє України і, безумовно, її майбутню «велику стратегію».

Так постає одне з найважливіших питань нашої перспективи: чи здатні ми творити стабільну демократію в умовах постійної воєнної загрози і чи може українська армія стати опорою демократичної природи нашої державності?

Перманентний виклик з боку Росії — найважливіша, але не єдина проблема нашої безпеки. Глобальні відносини перебувають у зоні високої турбулентності. Ламається світовий порядок, учасниками якого ми були протягом останнього тридцятиліття. Знову над світом сходяться небачені руйнівні сили. Значні випробування випадають на долю Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Поруч зі зростанням китайського впливу і посиленням апетитів авторитарних режимів загострюється ідейна й моральна криза — справжній марш ревізіоністських антиліберальних, фашистських і тоталітарних рухів (часто замаскованих під релігійний або футуристичний профетизм), що отримали новий імпульс із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року.

За всього складного комплексу воєнних, політичних, економічних і міжнародних обставин Україна повинна сформувати стратегію дій, щоб виконати найважливіше завдання держави: забезпечити оборону та виживання нації. Метафорою такої стратегії є образ фортеці.

Можливо, саме такий концепт найоптимальніше відповідатиме нашим потребам на цьому історичному етапі.

Українська «велика стратегія», як на мене, має бути стратегією фортеці, що захищає життя свого народу і водночас виконує роль оборонного форпосту європейської цивілізації. Це передбачає комплекс політик, підпорядкованих головній меті — захисту національної державності та міжнародних принципів, які оберігають право на існування таких держав, як Україна, і запобігають перевазі «права сильного» над міжнародним правом.

Ключовий принцип стратегії фортеці — оборона понад усе. Водночас захисники оборонного муру Європи — це не найманці чи приречені невільники, а діяльні творці європейського життя. Зміст цього поняття аж ніяк не зводиться до пасивного захисту. Навпаки, стратегія фортеці має спонукати до постійної ініціативи — військової, політичної, технологічної і, безперечно, культурної та ідеологічної. Оскільки фортеця розташована на фронтирі, її першочерговий інтерес — за будь-яку ціну відсувати межі загроз. Надійна оборона повинна передбачати прийнятність усіх засобів, застосування яких може завдати непоправної шкоди супротивнику. А її стратегічною тріадою мають стати освіта, підприємництво і передові технології.

Головною опорою такої стратегії виступають Збройні сили України. Окрім забезпечення зброєю і технологіями, тут стратегічної ваги набувають завдання інтелектуального й освітнього розвитку війська. Саме для цього, до речі, так важливо, щоб Україна стала глибоко інтегрованою в Північноатлантичний Альянс, а наша армія була невіддільною частиною його вмінь, знань і світогляду.

Історія любить наводити паралелі, і в певному сенсі обставини нагадують опертя Богдана Хмельницького на військо і державну роль козацької старшини, як цю місію тлумачив Липинський. Сучасне українське військо теж опиняється в давно не бачених історичних обставинах. Слід усвідомлювати неминучість мілітаризації способу життя України, а отже, невідворотність проблеми грамотного балансу між війною і миром, потребами оборони й людськими свободами.

Можливо, за архетипним зразком «козацької республіки» сьогодні постає феномен української «військової демократії» (нехай пробачать мені всю недосконалість і умовність такого поняття). Україна розпочинає нову добу, в якій військо відіграватиме роль головного гаранта нашого майбутнього. Це, зокрема, означає, що армія повинна виконати історичну місію захисника національної демократії та прав і свобод, що становлять сутність нашої державності.

«Велика стратегія» має дати відповідь на три геокультурні питання.

Щоб поєднати «грецьке» і «римське» начала в нашій державності, нам потрібна міцна єдність навколо національної ідентичності, що ґрунтується на українській тотожності, її інтелектуальній і культурній традиції та політичній інклюзивності.

Щоб домогтися довіри між колективною більшістю Санчо Панси і творчою меншістю Дон Кіхота, потрібна стабільна атмосфера національної і соціальної солідарності, культу справедливості й стриманості та суспільної емпатії. Наша стратегія має ґрунтуватися на довірі до слів та вчинків, свободі творчої і підприємницької ініціативи й децентралізації компетенцій.

Щоб грамотно спроєктувати нашу геополітичну силу, нам потрібна тактика вибіркових регіональних і трансконтинентальних союзів у поєднанні з незворотним курсом на членство в Європейському Союзі й НАТО, посиленням Європи та атлантичної єдності. Саме в геополітичному ключі ми повинні розглядати й проблему української демографії та залучення робочої сили, а також формування якісно нової міжнародної ролі світового українства як фактору сили та впливу.

Етапною ціллю нашої «великої стратегії» є підрив російського імперіалізму та створення вільних і рівноправних умов для всіх народів, що опинилися під його владою. Однак ми не обмежуємося і не можемо обмежуватися лише цією метою.

«Нема речі більш солодкої і милої, як свобода, ані більш важкої, як неволя», писав отець Данило Олівеберг де Грекані, і його «фантастична візія» перегукується з великою рамкою нашої сучасної стратегії.

Формулювання інтелектуального надзавдання потрібне нам і сьогодні.

Хоч би в яких складних обставинах ми не опинилися, збереження й оборона нашої державності мають стати опорою для широкої мети нарощування української міжнародної суб’єктності та боротьби за цивілізований і справедливий світовий лад. У цьому імперативі криється наш життєвий, стратегічний інтерес. Історичні обставини змушують Україну боротися за спільні цінності та принципи, бо від них залежить саме наше виживання. І водночас такий світогляд відображає нашу природну історичну традицію — зовнішню ідею, що ґрунтується на концепції слави і свободи, Київського Сіону, демократичних і гуманістичних переконаннях, мрії про союз вільних і рівних народів та об’єднавчому мисленні, що долає агресію й розколи.

Україна — занадто велика і могутня, щоб дбати суто про власні інтереси.

Наша велика стратегія — це лідерство, яке належить народові, історія якого впродовж багатьох століть прямо або опосередковано впливає на долю всієї Європи. Усвідомлення такого лідерства, втім, абсолютно не дає ліцензії на винятковість. У великій притчі про терен Франко називає цю місію посольством за сімома печатями: лідерство в цьому сенсі означає служіння спільним цінностям, а порушення цієї служби — загибель і тлін.

Можливо, усвідомлюючи цей найважливіший сенс нашої великої стратегії, ми зуміємо досягти такої бажаної, вже видимої, але ще неблизької перемоги.

Так довершаться лови Керинейської лані, що потребували від Геракла витривалості, розсудливості, кмітливості й хитрості, здатності ухвалювати гнучкі рішення і водночас незмінно триматися поставленої мети…

Через три десятиліття після появи Франкового «Мойсея» Олег Ольжич напише цикл «Незнаному воякові». Там є такі рядки:

«Над диким простором

Карпати — Памір,

Дзвінка і сліпуча, як слава,

Напруженим луком на цоколі гір

Ясніє Залізна Держава».

У цих рядках багато яскравого світла, блиску і морозяного повітря. У символічному перегуку з Франковим «Прологом» поет зображає фортецю, під опіку якої стає наш народ.

У цьому образі — згусток сили, про яку в XXI столітті заявила світові Україна.

Уривок надруковано за згодою автора Данила Лубківського та Видавництва Старого Лева. Усі права застережено.

*У цій публікації опускаю всі примітки, роз’яснення і посилання на джерела. Відповідна інформація міститься в книжці.