Компанія Lada Deutschland GmbH збанкрутувала.

53 років вона продавала німцям неякісні, але дешеві автомобілі з Росії.

 

 

Компанія Lada Deutschland GmbH, яка понад 50 років продавала автомобілі Lada в Німеччині, оголосила про банкрутство та припинення діяльності. Про це повідомило видання Merkur. Компанія з головним офісом у місті Букстегуде поблизу Гамбурга останні місяці фактично не працювала, а чисельність її персоналу скоротилася приблизно до десяти працівників. Знайти інвестора для порятунку бізнесу так і не вдалось.

 

Проблеми російського автомобіля в Німеччині почалися ще у 2019 році. Тоді російський концерн «АвтоВАЗ» через посилення екологічних вимог Європейської Унії припинив офіційний експорт автомобілів до Європи. Після цього німецький імпортер продовжив завозити позашляховики Niva за схемою сірого імпорту під назвою Lada 4x4 та Lada Taiga. Ці автомобілі були низької якості, але надзвичайно дешевими. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій проти РФ постачання нових автомобілів та запчастин до Німеччини практично припинилося.

 

Компанія намагалася переорієнтуватися на імпорт китайських автомобілів JAC та Dayun, але і цей проєкт не приніс їй очікуваного результату. У 2025 роках у Німеччині було продано лише три автомобілі Lada, тоді як у попередні роки у ФРН щорічно реєструвалося понад 1000 нових машин цієї марки.

 

АвтоВАЗ випускає свої автомобілі Lada на головному заводі в Тольятті, а також за ліцензією в Казахстані, Єгипті та Еквадорі. Назва Lada спочатку використовувалася тільки для експорту, але згодом  цілковито заступила стару назву «Жигулі», яка важко надавалася для латинізації.

23.05.2026

