Угорщина повертається до Міжнародного кримінального суду.

Водночас Будапешт відновлює помилково скасовану заборону на імпорт сільгосппродукції з України.

 

 

Уряд Угорщини відкликає заяву про вихід з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив угорський інформаційний портал hvg з покликом на заяву прем'єр-міністра країни Петера Мадьяра. За відповідне рішення ще має проголосувати парламент Угорщини – Національна асамблея.

 

Згідно з документом, опубліковано в угорському «Офіційному віснику» уряд «підтверджує зобов’язання Угорщини зміцнювати міжнародний правопорядок, підтримувати функціонування багатосторонніх інституцій та підтримувати міжнародне кримінальне правосуддя, а також відкликає рішення про вихід з Міжнародного кримінального суду».

 

Угорщина в 1999 році підписала Римський статут, міжнародний договір про створення МКС, і ратифікувала його через два роки.

 

Вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду був ініційований урядом Віктора Орбана у квітні минулого року, перед візитом до Будапешта прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд.  Процес виходу мав завершитися в червні цього року, але Петер Мадяр невдовзі після перемоги  його партії «Тиса» на виборах заявив, що метою його уряду є те, щоб країна залишалася членом Міжнародного кримінального суду.

 

Водночас прем’єр Мадяр заявив, що Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України. Фактично від відновлює заборону на імпорт української сільгосппродукції, яку запровадив уряд Віктора Орбана у рамках пакету надзвичайних заходів у квітні 2023 року. Заборона припинила дію 14 травня 2026 через процедурну помилку, пов'язану зі зміною уряду країни. Новий міністр сільського господарства Угорщини Саболч Бона (Szabolcs Bona) 21 травня повідомляв, що влада не допустить, щоб український імпорт «загрожував існуванню» місцевих фермерів.

23.05.2026

