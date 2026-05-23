1550-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:00 Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти росіян, відповідальних за ракетні удари по території України, а також суден тіньового військово-логістичного флоту РФ.

16:25 Сили оборони уразили нафтовий термінал, нафтобазу та танкер РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

15:50 До Польщі прибула перша партія F-35, закуплених у США, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

15:15 Дрони СБУ уразили одне з важливих російських воєнних підприємств – "Метафракс Кемікалс", повідомив Зеленський. Зазначається, що об'єкт розташований за 1700 кілометрів від державного кордону.

14:40 На територію Латвії залетів безпілотник і здетонував в озері, повідомили в Державній поліції Латвії. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

14:05 Зеленський у листі до лідерів ЄС заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого" члена ЄС є "несправедливою", оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу, пише Reuters з посиланням на джерела.

13:30 З початку 2026 року Сили оборони звільнили 590 кілометрів території, заявив Зеленський.

"Українські позиції сильніші зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція — точно не в інтересах окупанта. Ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу — це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії."

12:55 Американські сенатори від обох партій вимагають від керівника Пентагону Піта Гегсета розблокувати 400 млн доларів військової допомоги Україні, пише AP. На слуханнях у Конгресі понад три тижні тому Гегсет сказав, що фінансування для України "розблоковане" і план витрат невдовзі надішлють законодавцям. Проте Пентагон не дотримався обіцяного дедлайну 15 травня.

12:20 Уряд змінив систему бронювання військовозобов'язаних для критичних підприємств, повідомили в Міністерстві економіки. Зокрема встановлено новий поріг заробітної платити працівника у розмірі 25 941 грн.

11:45 Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, заявив премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Зазначається, що 13 травня закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана.

11:10 Тулсі Габбард оголосила про відставку з посади директора Національної розвідки США в адміністрації Трампа. У своїй заяві Габбард зазначила, що змушена залишити державну службу, щоб зосередитися на підтримці чоловіка Авраама, якому діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток.

10:35 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (82%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1419 із 1537 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,5% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1375,2% артилерійських систем (з них 12,3% за минулий тиждень),

160,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

98,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за ми нулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:35 Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по Харкову і 17 населегих пунктах Харківської області за допомогою безпілотників різних типів, є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:30 Внаслідок російської дронової атаки по селищу Олександрівка Краматорського району ввечері під удар потрапила пожежно-рятувальна частина: пошкоджено будівлю підрозділу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 819 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9753 дрони-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове та Пустогород Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дев’ять районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень, ворог здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав п’яти авіаційних ударів, застосував 10 керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Тернове, Гранів та Нововасилівка. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Глушківка та Новоплатонівка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Торське, Озерне, Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Тихонівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Новодмитрівки та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Кучерів Яр, Новопавлівка та Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке. На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Солодке, Староукраїнка, Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки у районах населених пунктів Гола Пристань та Заплава. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1819 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні офіційні особи дедалі частіше повідомляють, що Україна гальмує просування російських військ на своїй території, що відповідає постійним оцінкам ISW, але Кремль, ймовірно, залишається відданим своїм початковим військовим цілям, незважаючи на те, що частина російської еліти визнає: війна йде не на користь Росії.

• Удари української армії по цілях середньої дальності порушують роботу російських транспортних артерій на окупованій території України і, ймовірно, ускладнять російську логістику.

• У ніч з 21 на 22 травня українські війська завдали удару по окупованому Старобільську в Луганській області.