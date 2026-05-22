Біля Львова побудують великий духовний та спортивно-реабілітаційний комплекс.

У селі Підбірці поблизу Львова планують звести духовно-спортивний і реабілітаційний комплекс із футбольними полями, медичним центром, дитячим садком та інфраструктурою для ветеранів. Проєкт представили під час засідання виконавчого комітету ЛМР.

 

 

Ініціатором будівництва виступає Релігійне управління монастирів Селезіанського згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ. Комплекс планують звести у Підбірцях на вулиці Червоної Калини, 3.

 

За словами головного архітектора міста, проєкт відповідає чинній містобудівній документації та затвердженому детальному плану території.

 

"Тут передбачені як відкриті, так і закриті об’єкти спортивного та реабілітаційного спрямування, зокрема футбольна інфраструктура, спортивні та реабілітаційні приміщення. Окрім цього, на території комплексу сформують громадські простори, якими зможуть користуватися мешканці Підбірців і навколишніх сіл. Також передбачене паркування для велосипедів та інша необхідна інфраструктура", — зазначив він.

 

 

У межах проєкту передбачають спортивний тренувальний корпус із роздягальнями, залами, трибунами, басейном і саунами. Також заплановано медично-реабілітаційний корпус, їдальню з кухнею, актовий зал, каплицю, рекреаційні простори та ландшафтний парк для реабілітації ветеранів і паралімпійських футболістів.

 

Загальна площа ділянки становить 7 гектарів. Під забудову відведуть 4,8 га, ще 2,7 га — під спортивні майданчики та реабілітаційну інфраструктуру.

 

 

Проєкт також передбачає три повнорозмірні футбольні поля та одне тренувальне. Загалом зведуть сім будівель різної висотності та площі, а загальна площа закритих приміщень становитиме 7800 квадратних метрів.

 

22.05.2026

